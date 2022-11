തൊടുപുഴയിലെ വനിതാ ഡോക്ടറെ ആക്രമിച്ചതും സന്തോഷോ? സാമ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഡിവൈഎസ്പി

തൊടുപുഴ ∙ തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയത്തിനു സമീപം വനിതാ ഡോക്ടർക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ കേസിലെ പ്രതി സന്തോഷ് ആറുമാസം മുന്‍പ്, ഇടുക്കി തൊടുപുഴയിൽ മറ്റൊരു വനിതാ ഡോക്ടറെ ആക്രമിച്ചെന്നും സംശയം. വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടെ നടന്നുപോയ ഡോക്ടറുടെ പിന്നാലെയെത്തിയ മെലിഞ്ഞ വ്യക്തി കടന്നു പിടിച്ചുവെന്നാണ് കേസ്. സന്തോഷ് ആ ദിവസം തൊടുപുഴയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോയെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.



തൊടുപുഴ ‍ടൗണിലെ ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം നടന്നുവരികയായിരുന്ന വനിതാ ഡോക്ടറുടെ പിന്നാലെ കൂടിയ പ്രതി, ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപത്തുവച്ച് കടന്നുപിടിച്ചെന്നാണ് പരാതി. സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുകാർ ഇയാൾക്കു പിന്നാലെ ഓടിയെങ്കിലും പിടികൂടാനായില്ല. സംഭവത്തിൽ അന്നുതന്നെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. പ്രതി മാസ്ക് വച്ചിരുന്നതിനാൽ മുഖം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണു വനിതാ ഡോക്ടർ പൊലീസിനു നൽകിയ മൊഴി.

രണ്ട് ആക്രമണങ്ങൾക്കും ചില സാമ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് തൊടുപുഴ ഡിവൈഎസ്പി എം.ആർ.മധുബാബു പറഞ്ഞു. തൊടുപുഴയിൽ അതിക്രമം കാണിച്ചത് സന്തോഷ് ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ആക്രമണത്തിന്‍റെ രീതിയും സാഹചര്യങ്ങളും മ്യൂസിയം കേസിന് സമാനമായതിനാല്‍ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തുമെന്നും ഡിവൈഎസ്പി അറിയിച്ചു. പ്രതിയുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Suspect that Museum case accused Santosh also attacked a woman doctor in Thodupuzha