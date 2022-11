കെടിയു വിസി നിയമനം: ഗവർണർക്കെതിരെ ഹർജിയുമായി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായി നിയമിതയായ സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സീനിയർ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ സിസാ തോമസിന്റെ നിയമനത്തിൽ ഗവർണർക്കെതിരെ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ. നിയമനം സർവകലാശാല നിയമത്തിനു വിരുദ്ധമാണെന്നും റദ്ദാക്കണമെന്നും സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിയമനം നടത്തിയ രേഖകൾ കോടതി വിളിച്ചുവരുത്തണം. ഹർജി തീർപ്പാകുംവരെ മറ്റൊരു വിസിക്ക് പകരം ചുമതല നൽകണം. തന്നിഷ്ടപ്രകാരം താൽക്കാലിക വിസിയെ നിയമിക്കാൻ ഗവർണർക്ക് അധികാരമില്ലെന്നും സർക്കാർ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

ഗവർണറെ ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ എതിർകക്ഷിയാക്കിയാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യാൻ തയാറാകാത്തതുകൊണ്ട്

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ അഡിഷണൽ സെക്രട്ടറി സി. അജയനാണു സർക്കാരിനു വേണ്ടി കോടതിയിൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്.

അതിനിടെ, കേരള സർവകലാശാല വിസി നിയമനം വൈകിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സെനറ്റ് അംഗവും ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. കേരള സർവകലാശാലയിൽ സെനറ്റ് യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു സേർച്ച് കമ്മിറ്റിയിലേക്കുള്ള പ്രതിനിധിയെ നിശ്ചയിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടംഗ കമ്മിറ്റിക്കു തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നും വിസി നിയമനം വൈകിക്കാനുള്ള നീക്കം തടയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സെനറ്റ് അംഗം എസ്.ജയറാം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്.

English Summary: Kerala Government files plea in HC against Kerala Governor Arif Mohammad Khan regarding KTU VC appointment