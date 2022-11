‘സമ്മർദം വർധിക്കുന്നു; സത്യം പുറത്തുവരുന്നതിനുമുൻപ് അനാവശ്യ സംഭവം നടന്നേക്കാം’

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിന്റെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കെതിരെ (എഎപി) സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട്, ജയിലിൽ കഴിയുന്ന സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകേസിലെ പ്രതി സുകാഷ് ചന്ദ്രശേഖർ, ഡൽഹി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ വിനയ് കുമാർ സക്‌സേനയ്ക്ക് വീണ്ടും കത്തെഴുതി. സമ്മർദം വളരെയധികം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും എഎപിയെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം പുറത്തു വരുന്നതിനുമുൻപ് ഏതെങ്കിലും അനാവശ്യ സംഭവങ്ങൾ നടന്നേക്കാമെന്നും അടിയന്തര സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള കത്തിൽ പറയുന്നു.



എഎപിയ്ക്ക് കോടിക്കണക്കിനു രൂപ കൈക്കൂലി നൽകിയെന്ന ആരോപണത്തിനു പിന്നാലെ, ഡൽഹി മന്ത്രി സത്യേന്ദർ ജെയിനും മുൻ ഡൽഹി ജയിൽ മേധാവി സന്ദീപ് ഗോയലും തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് സുകാഷ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. സത്യേന്ദർ ജെയിനിന് 10 കോടി രൂപ ഉൾപ്പെടെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് കോടികൾ നൽകിയെന്നായിരുന്നു ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ ആരോപണം. എന്നാൽ, ഇത് അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ നിഷേധിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ, തന്റെ ആരോപണത്തിന് തെളിവ് നൽകാൻ തയാറാണെന്ന് സുകാഷ് പറഞ്ഞു. ‘‘സത്യം പുറത്തുവരണം. കാരണം എനിക്ക് ഇനി അത് ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അവരെയും അവരുടെ സർക്കാരിനെയും തുറന്നുകാട്ടണം. ജയിലിൽ പോലും അവർ ഉന്നതതല അഴിമതിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവെന്ന് കാണിക്കണം’’– സുകാഷ് പറഞ്ഞു.

ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ സുപ്രധാന പാർട്ടി സ്ഥാനവും രാജ്യസഭാ നോമിനേഷനും വാഗ്ദാനം ചെയ്തതിന് എഎപിക്ക് 50 കോടി രൂപ നൽകിയതെന്നാണ് സുകാഷിന്റെ ആരോപണം. സത്യേന്ദർ ജെയിൻ, തന്നെ പലതവണ തിഹാർ ജയിലിൽ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതിമാസം 2 കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായും സുകാഷ് അവകാശപ്പെടുന്നു.

English Summary: "Pressure Getting Too Much": Conman Repeats Charge Against AAP Minister