ഗുവാഹത്തി∙ വെട്ടുകത്തിയുമായി സ്കൂളിലെത്തിയ അധ്യാപകനെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു. അസമിലെ കച്ചാർ ജില്ലയിൽ ലോവർ പ്രൈമറി സ്‌കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകനായ ധൃതിമേധ ദാസ് (38) ആണ് വെട്ടുകത്തിയുമായി സ്‌കൂളിലെത്തിയത്. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതിനു പിന്നാലെ പൊലീസും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും നടപടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു.



സിൽച്ചാറിലെ താരാപുർ സ്വദേശിയായ ധൃതിമേധ ദാസ്, 11 വർഷത്തിലേറെയായി രാധാമാധബ് ബുനിയാഡി സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. മറ്റു അധ്യാപകരുടെ ക്രമക്കേടുകൾ കാരണം തനിക്ക് ദേഷ്യവും നിരാശയുമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും വെട്ടുകത്തി കാണിച്ച് അവരെ താക്കീത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മറ്റു അധ്യാപകരോ സ്‌കൂൾ അധികൃതരോ ഔദ്യോഗികമായി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടില്ല.

