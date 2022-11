അംബേദ്കർ പ്രതിമ തകർത്തതിൽ പ്രതിഷേധം; യുവതികളെ വളഞ്ഞിട്ട് തല്ലി യുപി പൊലീസ്: വിഡിയോ

ലക്നൗ∙ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ബി.ആർ. അംബേദ്കറുടെ പ്രതിമ തകർത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച യുവതികളെ വളഞ്ഞിട്ട് അടിച്ച് പൊലീസ്. അംബേദ്കർ നഗർ ജില്ലയിലെ ജലാൽപുരിലാണ് സംഭവം. പൊലീസിന്റെ ക്രൂരമായ ലാത്തിചാർജ് വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രതിഷേധക്കാർ കല്ലെറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് ലാത്തിചാർജ് നടത്തിയതെന്ന് യുപി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

പ്രതിഷേധക്കാർ പൊലീസുകാരെ ആക്രമിച്ചു. പൊലീസ് വാഹനം അടിച്ചുതകർത്തതായും അംബേദ്കർ നഗർ പൊലീസ് ഓഫിസർ അജിത്ത് കുമാർ സിൻഹ പറഞ്ഞു.

