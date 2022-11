ഗവർണർക്കെതിരെ ജനമുന്നേറ്റം വേണമെന്ന് ലഘുലേഖ: പ്രക്ഷോഭം കടുപ്പിച്ച് ഇടതുമുന്നണി

തിരുവനന്തപുരം∙ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കുന്നതിനു സർക്കാരിന് അനുമതി നൽകിയ സിപിഎം, നിയമവഴിയിലൂടെയും ജനകീയസമരത്തിലൂടെയും ഗവർണർക്കെതിരായ പ്രക്ഷോഭം കടുപ്പിക്കുന്നു. ഗവർണർക്കെതിരെ വീടുകളിൽ ലഘുലേഖാ പ്രചരണത്തിനും ഇടതുമുന്നണി തുടക്കമിട്ടു. ആര്‍എസ്എസ് അനുചരന്‍മാരെ സര്‍വകലാശാലകളില്‍ എത്തിക്കാനാണു വൈസ് ചാൻസർമാർക്കെതിരെയുള്ള ഗവർണറുടെ നീക്കമെന്നു ലഘുലേഖയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാന ധാരണപോലും ഇല്ലാത്തതിനാലാണു ധനമന്ത്രിയെ പുറത്താക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നിര്‍ദേശിച്ചതെന്നും ലഘുലേഖയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.

ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേതു പോലെ തങ്ങൾക്കു വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ സർവകലാശാലയുടെ തലപ്പത്തു നിയമിക്കുന്ന സംഘപരിവാർ അജൻഡ കേരളത്തിൽ നടപ്പാകില്ലെന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ ഗവർണർക്ക് മറുപടി നൽകിയിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർമിച്ച നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു ചാൻസലർ പദവിയും അധികാരങ്ങളും. അവ നൽകണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ നിലപാട് ഇനി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. ഗവർണർക്കെതിരെ നിയമപരമായും ഭരണഘടനാപരമായും ചെയ്യാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി ചെയ്യുമെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ദേശീയതലത്തിൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിനും സിപിഎം രൂപം നൽകിയിരുന്നു. 15ന് രാജ്ഭവനു മുന്നിലെ പ്രതിഷേധത്തിൽ ദേശീയ നേതാക്കളടക്കം പങ്കെടുക്കും. ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും അന്ന് പ്രതിഷേധമുണ്ടാകും. നിയമസഭ പാസാക്കിയ ബില്ലുകൾ തടഞ്ഞുവച്ചതിനെതിരെയും പ്രചാരണം ശക്തമാക്കും.

English Summary: CPM set to hit the streets against Governor Arif Mohammed Khan; distributes handbook