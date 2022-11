ഇരട്ട നികുതിക്ക് സ്റ്റേയില്ല; ടൂറിസ്റ്റ് വാഹനങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലും നികുതി ഈടാക്കാം: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ റജിസ്റ്റർ ചെ‌യ്‌ത ടൂറിസ്റ്റ് വാഹനങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലും നികുതി ഈടാക്കാമെന്നു ഹൈക്കോടതി. സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കം തടയണമെന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ബസുടമകളുടെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. കേന്ദ്രനിയമത്തിന്റെ അഭാവത്തില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനു അധികാരമുണ്ടെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂറിസ്റ്റ് പെർമിറ്റ് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ പെർമിറ്റ് ഫീസ് കൂടാതെ സംസ്ഥാനം നികുതി പിരിക്കുന്നത്, അന്തർ സംസ്ഥാന യാത്രകൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനു കേന്ദ്രം ആവിഷ്‌കരിച്ച ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂറിസ്റ്റ് പെർമിറ്റ് സംവിധാനം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കമാണെന്നു ടൂറിസ്റ്റ് വാഹന ഉടമകൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

കേരളത്തിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട വാഹനങ്ങൾ 2021ലെ ഓൾ ഇന്ത്യ പെർമിറ്റ് ആന്റ് ഓതറൈസേഷൻ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം നാഗാലാൻഡ്, ഒഡീഷ, അരുണാചൽ പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത് സർവീസ് നടത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ നടപടി. കേരളത്തിലേക്ക് റജിസ്ട്രേഷൻ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കേരള മോട്ടോർ വാഹന ടാക്സേഷൻ നിയമ പ്രകാരംനികുതി ഈടാക്കുമെന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലപാട് എടുത്തതിനു പിന്നാലെയാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ബസുടമകൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ റജിസ്ട്രേഷൻ മാറ്റുകയോ കേരളത്തിലെ നികുതി അടയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിൽ ഇറക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണർ എസ്.ശ്രീജിത്ത് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത് ഓൾ ഇന്ത്യ പെർമിറ്റ് എടുത്ത് തമിഴ്‍നാട്ടിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകളിൽ നിന്ന് തമിഴ്‌നാട് നികുതി ഈടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഈ നടപടി തമിഴ്‌നാട് ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കമ്മിഷണർ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

English Summary: High Court on double taxation for tourist vehicles in Kerala