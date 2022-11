കായികമായി നേരിട്ടാല്‍ തിരിച്ചടിക്കും, പൊലീസ് നിഷ്ക്രിയമായി നോക്കിനിന്നു: കെ.സുധാകരന്‍

തിരുവനന്തപുരം∙ തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ മേയര്‍ ആര്യ രാജേന്ദ്രന് എതിരായ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധത്തെ കായികമായി നേരിടാന്‍ സിപിഎം ശ്രമിച്ചാല്‍ അതേ നാണയത്തില്‍ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നു കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരന്‍. മേയറുടെ വഴി തടഞ്ഞ കെഎസ്‌യു പ്രവര്‍ത്തകരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ, സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ക്രൂരമായി തല്ലിച്ചതച്ചിട്ടും പൊലീസ് നിഷ്‌ക്രിയമായി നോക്കിനിന്നു. മര്‍ദനമേറ്റ കെഎസ്‌യു പ്രവര്‍ത്തകരെ വിലങ്ങുവച്ച പൊലീസ് അക്രമം കാട്ടിയവരെ വെറുതെ വിട്ടെന്നും സുധാകരന്‍ ആരോപിച്ചു.

സിപിഎമ്മിന്റെ വാറോല അനുസരിച്ചാണ് മേയര്‍ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മേയര്‍ക്കെതിരായ ഗുരുതര ആരോപണം അന്വേഷിച്ച് കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ നട്ടെല്ലില്ലാത്ത പൊലീസ് സിപിഎമ്മിന്റെ ക്വട്ടേഷന്‍ ഏറ്റെടുത്ത് വിരട്ടാമെന്ന് കരുതണ്ടെന്നും സുധാകരന്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary: K.Sudhakaran against police regarding protest against Arya Rajendran