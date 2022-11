നിയമസഭ സമ്മേളനം ഡിസംബർ ആദ്യവാരം ചേർന്നേക്കും; ഗവർണർക്കെതിരെ ബില്ലിന് സാധ്യത

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരള നിയമസഭാ സമ്മേളനം ഡിസംബർ ആദ്യവാരം നടന്നേക്കും. ഡിസംബർ അഞ്ചു മുതൽ 15 വരെ സഭാ സമ്മേളനം ചേരാനാണ് ആലോചന. ഗവർണറെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റാനുള്ള ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും.

English Summary: Kerala Assembly session may be held by first week of December