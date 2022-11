‘മുരുഗ മഠാധിപതി ശിവമൂർത്തി മുരുഗ ശരനരു പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചത് ലഹരിമരുന്ന് നൽകി’

ബെംഗളൂരു∙ പെൺകുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കർണാടകത്തിലെ മുരുഗ മഠാധിപതി ശിവമൂർത്തി മുരുഗ ശരനരുവിനെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് പൊലീസ്. ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടികളെ ലഹരിമരുന്ന് നൽകിയാണ് പീഡനത്തിനിരയാക്കിയതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മുരുഗ മഠത്തിലെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചിരുന്ന പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് കേസ്.

ഓഗസ്റ്റ് 26ന് പെൺകുട്ടികൾ മഠത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട് മൈസൂരുവിലെ ഒരു എൻജിഒയിലെത്തി സഹായം തേടിയതോടെയാണു സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. മൂന്നുവർഷത്തോളമായി പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടെ മൈസൂരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. തുടർന്ന് ചിത്രദുർഗ പൊലീസിന് കേസ് കൈമറി. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനാണ് ശരനരു അറസ്റ്റിലായത്. ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ രശ്മിക്കെതിരെയും മറ്റൊരാൾക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റാരെങ്കിലും ഇരകളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, കോൺഗ്രസ്, ബിജെപി നേതാക്കൾ സ്വാമിക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തിയിരുന്നു. കർണാടകയിലെ പ്രബല സമുദായമായ ലിംഗായത് വിഭാഗത്തിലെ പ്രമുഖ നേതാവാണ് ശരനരു.

