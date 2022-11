‘രാജ്യം അദ്ദേഹത്തോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു’; മൻമോഹൻ സിങ്ങിനെ പ്രശംസിച്ച് ഗഡ്കരി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ്ങിനെ പ്രകീർത്തിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി. മൻമോഹൻ സിങ് കൊണ്ടുവന്ന സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ രാജ്യം എന്നും അദ്ദേഹത്തോടു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണു ഗഡ്കരി പറഞ്ഞത്. ഡൽഹിയിലെ ഒരു അവാർഡ്ദാന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ദരിദ്രരായ ആളുകൾക്കും നേട്ടങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക നയം ഉദാരമാകണമെന്നും ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു.

1991ൽ ധനമന്ത്രിയായിരിക്കെ മൻമോഹൻ സിങ് തുടക്കമിട്ട സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ദിശയാണു കാട്ടിക്കൊടുത്തത്. കാരണം അത് ഉദാര സാമ്പത്തിക നയങ്ങളിലേക്കാണു വാതിൽ തുറന്നത്. സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങളിൽ രാജ്യം എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോടു കടപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്നും ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു.

മൻമോഹൻ സിങ്ങിന്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ തനിക്കു സഹായകമായതിനെ കുറച്ചും ഗഡ്കരി പരാമർശിച്ചു. 1990കളുടെ മധ്യത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ റോഡുകൾ നിർമിക്കാൻ പണം കണ്ടെത്താൻ അന്നത്തെ ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന മൻമോഹൻ സിങ്ങിന്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ സഹായിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഉദാര സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ കർഷകർക്കും ദരിദ്രർക്കും വേണ്ടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഉദാര സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ എങ്ങനെ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് സഹായകമാകുമെന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ചൈനയെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

English Summary: "Country Is Indebted To Him": Nitin Gadkari's Praise For Manmohan Singh