‘ദേശീയ തലത്തിൽ ജാതി സെൻസസ് നടത്തണം; സംവരണത്തിലെ 50% പരിധി എടുത്തുകളയണം’

പട്ന ∙ സംവരണത്തിലെ 50% പരിധി എടുത്തു കളയണമെന്നും ദേശീയ തലത്തിൽ ജാതി സെൻസസ് നടത്തണമെന്നും ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പത്തു ശതമാനം സാമ്പത്തിക സംവരണം അംഗീകരിച്ച സുപ്രീം കോടതി വിധിയോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു നിതീഷ് കുമാർ.

സാമ്പത്തിക സംവരണ വിഷയത്തിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി നീതിപൂർവകമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംവരണത്തിലെ 50% പരിധി പിന്നാക്ക ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ജനസംഖ്യാനുപാതികമായ അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനു തടസമാണെന്നു നിതീഷ് വിലയിരുത്തി.

ദേശീയ തലത്തിൽ ജാതി സെൻസസ് നടത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ജാതി സെൻസസ് നടത്താമെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ബിഹാറിൽ ജാതി സെൻസസ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ദേശീയതല ജാതി സെൻസസ് നിഷേധിച്ച നിലപാട് കേന്ദ്രം പുനഃപരിശോധിക്കണം. സംവരണത്തിലെ 50% പരിധി എടുത്തു കളയണമെന്ന് ആർജെഡി അധ്യക്ഷൻ ലാലു പ്രസാദ് യാദവും നേരത്തേ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

