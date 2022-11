ഭാര്യ വിഷം നൽകിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭർത്താവ് ആംബുലൻസ് വിളിച്ചു; വിഷം കഴിച്ച ഭാര്യ മരിച്ചു

കാഞ്ഞങ്ങാട് ∙ വാടക വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന ദമ്പതികളെ വിഷം കഴിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഭാര്യ മരിച്ചു. ഭർത്താവ് ചികിത്സയിൽ. കാഞ്ഞങ്ങാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം കൊവ്വൽ സ്റ്റോർ എകെജി ക്ലബ്ബിന് സമീപത്തെ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ദമ്പതികളായ ജയപ്രകാശ് നാരായണന്‍ (46), എ.സി.രമ (44) എന്നിവരെയാണ് വിഷം കഴിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 5ന് ആണ് സംഭവം. ജയപ്രകാശ് തന്നെയാണ് ആംബുലൻസ് വിളിച്ചത്. ആംബുലൻസ് എത്തിയപ്പോൾ ആണ് സമീപത്തുള്ളവർ വിവരമറിഞ്ഞത്. രമയാണ് വിഷം തന്നതെന്നും ശേഷം സ്വയം കഴിച്ചെന്നും ജയപ്രകാശ് നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു. പരസ്പര വിരുദ്ധമായാണ് ഇയാൾ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചവർ പറഞ്ഞു.

ഇരുവരും വയനാട് സ്വദേശികൾ ആണെന്നാണ് വിവരം. ഏഴു വർഷമായി ഇവർ കാഞ്ഞങ്ങാട് താമസം തുടങ്ങിയിട്ട്. ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച യുവാവിനെ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം പരിയാരം കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റി.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)

English Summary: Wife Dies After Consuming Poison In Kanhangad, Husband Admitted In Hospital