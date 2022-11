മന്ത്രി വിചാരിച്ചാൽ സിഗററ്റ് കവറിന്റെ മുകളിൽ ‘അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ ’ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ? കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് നിയമനങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ? തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത് അഭിമാനമായി കരുതുന്ന കേരളത്തിൽ നിയമനങ്ങൾ എന്നും വിവാദമാണ്. കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട് കേരളത്തിലെ നിയമനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾക്കും. വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ വേണ്ടപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ മാറി മാറി ഭരിച്ച സർക്കാരുകൾ മത്സരിച്ചു. നിയമനങ്ങൾ സുതാര്യമാക്കാനാണ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചത്. എന്തു കാര്യം വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ തിരുകിക്കയറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാക്കാലത്തുമുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകിയെന്ന ആക്ഷേപം ഇപ്പോഴും നില നിൽക്കുന്നു. കേരളപ്പിറവിക്കൊപ്പം പിറന്ന നിയമന അഴിമതി അടുത്തിടെ തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ വരെ എത്തി. ഈ ശ്രമം ഇനിയും തുടരുമെന്ന് ചരിത്രം മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു.

∙ വെങ്കട്ടരമണൻ, ചെങ്കോട്ടയിൽ ചെങ്കൊടി ഉയർത്തരുതേ

സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് മലബാർ ഡിസ്ട്രിക് ബോർഡിലേക്ക് നടന്ന നിയമനത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന കിട്ടി എന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ടായി. കമ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ സർക്കാർ പദവികളിൽ നിന്ന് അകറ്റിനിർത്തുകയായിരുന്നു അക്കാലം വരെ. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവർക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നാണ് ബോർഡ് പ്രസിഡന്റും ആദരണനീയനായ നേതാവുമായ പി.ടി. ഭാസ്കരപ്പണിക്കർ അക്കാലത്ത് പ്രതികരിച്ചത്. കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ കേന്ദ്ര– സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പ്രത്യേക വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി ജോലിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി വന്നതാണ് അക്കാലം. ഐഎഎസ് ലഭിച്ച മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ അത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടയാളാണ്. പിൽക്കാലത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ സ്ഥാനം വരെ ഉയർന്ന വെങ്കിട്ടരമണന്റെ കഥയും അങ്ങനെയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ ആയിരിക്കെയാണ് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. തമിഴ്നാടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേഡർ. അക്കൊല്ലം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകിയ ഒരു വിരുന്നിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വെങ്കിട്ടരമണനോട് തമാശരൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: ‘‘മദ്രാസിലെ റെഡ്ഫോർട്ടിൽ ചെങ്കൊടി ഉയർത്താനൊന്നും നോക്കരുത്’’.

∙ ഇമ്പിച്ചിബാവ ഉത്തരവിട്ടു, സിഗററ്റ് കവറിൽ

രണ്ടാം കമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയുടെ (1967–69) കാലത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മന്ത്രിയായിരുന്നു ഇമ്പിച്ചിബാവ. ജനകീയനും ആദരണീയനും സമർഥനും ആയിരുന്നു ഇമ്പിച്ചിബാവ എന്ന നേതാവ്. സിഗരറ്റ് കവറിന്റെ പുറത്ത് കെഎസ്ആർടിസിയിലേക്ക് ചിലർക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ എഴുതിക്കൊടുത്തു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉയർന്ന ഒരു ആക്ഷേപം. മന്ത്രിയെന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞാശക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കഥയായാണ് പലരും ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാറുള്ളത്. 1952ൽ രാജ്യസഭാംഗമായിരുന്ന അദ്ദേഹം കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ജോലി നിഷേധിക്കുന്നതിനെതിരെ പാർലമെന്റിൽ നിരന്തരം പോരാടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

∙ സർക്കാർ ജോലി സ്വപ്നം, ജീവിതം സുഖം

അത് മറ്റൊരു കാലം. ഒരു ജീവനോപായം എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് അധികാരത്തിന്റെയും സമ്പത്തിന്റെയും പ്രതിരൂപമായി സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങൾ മാറി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടക്കാരെ തിരുകിക്കയറ്റാനും പിന്നെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനും വഴിവിട്ട രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന് അത് ഞെട്ടലായി അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിൽ മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളിലും താൽക്കാലിക പദവിയിൽ ഇഷ്ടക്കാരെ തിരുകിക്കയറ്റുന്നത് പതിവാണ്. 10 വർഷം താൽക്കാലികമായി ജോലി ചെയ്തു എന്ന് കാണിച്ച് പിന്നീട് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മുന്നോടിയാണിത്. 2006നു ശേഷം മാത്രം ഇങ്ങനെ നിയമിക്കപ്പെട്ടവർ 5 ലക്ഷം വരുമെന്ന് ഇതേപ്പറ്റി പഠിച്ച ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നു.

∙ 157 പേർ ചുമട്ടു തൊഴിലാളി ബോർഡിൽ, ഒടുവിൽ കടവൂർ ശിവദാസനെ കോടതി തിരുത്തി

ആർഎസ്പിയിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിലെത്തി കരുണാകരൻ മന്ത്രിസഭയിൽ (1982–87) തൊഴിൽ മന്ത്രിയായിരുന്നു കടവൂർ ശിവദാസൻ. 1986ൽ ചുമട്ടുതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിലെ 157 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇഷ്ടപ്രകാരം നിയമനം നടത്താൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ ജെ. രാധാകൃഷ്ണൻ വിഷയം ഹൈക്കോടതിയിൽ എത്തിച്ചു. അഡ്വ. പി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ ആയിരുന്നു ആ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്. ഇന്നത്തെപ്പോലെ യുവജന സമരങ്ങളോ മാധ്യമ ചർച്ചകളോ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലം. അതിനാൽ നിയമനം നടത്തുക എളുപ്പമായിരുന്നു. വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം കോടതി പരിഗണിച്ചു.

നിയമനം ലഭിച്ചവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും കുണ്ടറ, ചവറ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. നിയമനം നടത്താനുള്ള പല മുട്ടാപ്പോക്ക് ന്യായീകരണങ്ങളും സർക്കാർ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് യു.എൽ. ഭട്ട് നിയമനം തടഞ്ഞു. വിഷയം ക്രമേണ കത്തിപ്പടരുകയും സർക്കാരിന് ക്ഷീണമാകുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്ന് നിയമനം നടത്താൻ സർക്കാർ ഉത്തരവായി. തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോഴും മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ് ഇടപെട്ട് നിയമനം എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയാക്കുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് തണുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. അർഹതയില്ലാത്തവരെ, അവർ ഇഷ്ടക്കാർ ആയതുകൊണ്ടുമാത്രം ജോലിയിൽ കയറ്റാനാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത്. നിയമനങ്ങളിലെ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള മാർഗമായി എല്ലാവരും കാണുന്നത് പിഎസ്‌സിക്കു വിടുക എന്നതാണ്.

നസീം, ശിവരഞ്ജിത് (ഫയൽചിത്രം).

∙ ക്രിമിനലാണ്, കോൺസ്റ്റബിളാണ്, പിഎസ്‌സി വന്നിട്ടും രക്ഷയില്ല

അടുത്തിടെ ക്രിമിനൽ കേസ് പ്രതികളായവർ പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയിലേക്കുള്ള റാങ്ക്പട്ടികയിൽ ആദ്യമെത്തിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞെട്ടി. തൊഴിലില്ലാത്ത യുവജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയായ സ്ഥാപനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഉദ്വേഗം നിറഞ്ഞ ചർച്ചകൾക്കാണ് അത് ഇടവരുത്തിയത്. പിഎസ്‌സിയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അക്കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഒന്നാം പ്രതിയായ എസ്എഫ്ഐ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആർ.ശിവരഞ്ജിത്തും രണ്ടാം പ്രതിയും എസ്എഫ്ഐ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ എ.എൻ. നസീമും കോൺസ്റ്റബിൾ ലിസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ റാങ്കുകാരാണ്. സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ പരീക്ഷയിൽ ശിവരഞ്ജിത്തിന് ഒന്നാം റാങ്കും എ.എൻ. നസീമിന് 28 ാം റാങ്കും. തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജിൽ വിദ്യാർഥിയെ കുത്തിവീഴ്ത്തിയ കേസിൽ പ്രതികളായ ശിവരഞ്ജിത്തിനെയും നസീമിനെയും പിടികൂടിയ സംഭവവും അക്രമ രാഷ്ട്രീയവരും ചർച്ചയിൽ നിറയുന്ന സന്ദർഭമായിരുന്നു അത്.

അങ്ങനെയാണ് വൻവിവാദത്തിന് ഇടയായ സംഭവം പുറത്തുവന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ ഇവർ സർവീസിൽ എത്തുമായിരുന്നു. വാർത്ത ആദ്യമൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ നിഷേധിച്ചെങ്കിലും ശിവരഞ്ജിത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ കേരള സർവകലാശാലാ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട കടലാസുകൾ അടക്കം പിടിച്ചെടുത്തതോടെ തട്ടിപ്പിന്റെ വഴികൾ തെളിഞ്ഞുവന്നു. ക്രമക്കേടുകൾ നടക്കാനിടയുള്ള പഴുതകൾ അടയ്ക്കാൻ പിഎസ്‌സിക്ക് ഈ സംഭവം സഹായകമായി. പിഎസ്‌സി തട്ടിപ്പു മൂലം യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സിപിഎമ്മിന്റെ പ്രതിഛായ മോശമായി. ഈ സാഹചര്യമാണ് വിദ്യാർഥി ജീവിതം മാത്രം കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആര്യ രാജേന്ദ്രനെ തിരുവനന്തപുരം മേയർ പദവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സിപിഎമ്മിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ന് വിലയിരുത്തലുണ്ടായി.

കേരള സർവകലാശാല (ഫയൽ ചിത്രം)

∙ സർവകലാശാലകൾ, ഇഷ്ടനിയമനങ്ങളുടെ വിളനിലം

സമീപകാലത്ത് ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ‘ഇഷ്ടനിയമന’ങ്ങൾ നടന്നത് സർവകലാശാലകളിലാണ്. കേരള സർവകലാശാലയിൽ കുറച്ചുകാലം മുൻപ് 56 അധ്യാപകരെ നിയമിച്ചത് കേസിൽ കുടുങ്ങി. അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ നെറ്റ് ആയിരുന്നു യോഗ്യതയായി യുജിസി നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് പിഎച്ച്ഡി യോഗ്യതയായി കണക്കാക്കുമെന്ന് ഭേദഗതിവന്നു. അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുമ്പോഴുള്ള യോഗ്യതയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ പിഎച്ച്ഡി യോഗ്യതയുള്ള പാർട്ടി ബന്ധുത്വം മറ്റൊരു യോഗ്യതയായി പരിഗണിച്ച് പലരെയും നിയമിച്ചു. ഇതിനിടെ പിഎച്ചഡിയും നെറ്റും ഉള്ള പലരെയും തഴഞ്ഞു. യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് സ്വയംഭരണമുണ്ട് എന്ന ന്യായമാണ് ഇതിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയത്.

സുപ്രീം കോടതിവരെ പലരും കേസുമായി പോയി. ഇത്രയും കാലമായില്ലേ, ഇനി അവർ സർവീസിൽ തുടരട്ടെ എന്ന നയമാണ് സുപ്രീം കോടതി സ്വീകരിച്ചത്. കാലടി സംസ്കൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആകട്ടെ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആർ. രാമചന്ദ്രൻനായർ നിയമിച്ചവരെ 1999ൽ കോടതി ഇടപെട്ട് പിരിച്ചുവിട്ടത്. ഇരുപതോളം അധ്യാപകർക്കാണ് ജോലി നഷ്ടമായത്. ഒടുവിൽ യോഗ്യതയില്ലാത്ത വൈസ് ചാൻസലറെ തന്നെ സുപ്രീംകോടതി ഇപ്പോൾ പിരിച്ചുവിട്ട സംഭവമുണ്ടായി. സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വിസിയുടെ കാര്യത്തിലെ വിധി അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂരിപക്ഷം വിസിമാരും യോഗ്യതയില്ലാത്തവർ ആകുകയും ചെയ്തു.

∙ നിയമനം അട്ടിമറിക്കണം, ഉത്തരക്കടലാസ് കത്തിച്ചു

2008ൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് നിയമനത്തിനുള്ള റാങ്കിലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടർ പരീക്ഷ ജയിച്ചവർ പോലും ഇടം കണ്ടില്ല. ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടർ പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് ലഭിക്കുകയും ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത എസ്.ആർ. അനിൽ എന്ന ഉദ്യോഗാർഥി പിന്നീട് ഇതുസംബന്ധിച്ച കേസിൽ ഒന്നാം സാക്ഷിയായി. അസിസ്റ്റന്റ് നിയമനത്തിനു പിന്നിൽ വൻക്രമക്കേടാണ് അരങ്ങേറിയതെന്ന് വിധിയെഴുതിയത് ലോകായുക്ത ആണ്. 2005 ജൂലൈ മൂന്നിന് എഴുത്തുപരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. 2114 പേരായിരുന്നു ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ. 2007 നവംബർ മുതൽ 2008 ഫെബ്രുവരി വരെ 34 ദിവസം അഭിമുഖം നടത്തി. ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ മാർക്ക് അപ്പപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്താതെ പിന്നീടു ആസൂത്രണം നടത്തി മുൻ തീയതി വച്ചു കളവായി രേഖപ്പെടുത്തി.

199 പേർക്കായിരുന്നു നിയമനം. ലോകായുക്‌ത വിധിയുടെ അടിസ്‌ഥാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയാണ് 2012 ജൂണിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്. സംഭവം അന്വേഷിച്ച ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തെളിവുകളുടെ കൂമ്പാരമാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത്. മുൻ വിസി: ഡോ. എം.കെ. രാമചന്ദ്രൻ നായർ, മുൻ പിവിസി: ഡോ. വി. ജയപ്രകാശ്, മുൻ സിൻഡിക്കറ്റ് അംഗങ്ങളായ എ.എ. റഷീദ്, ബി.എസ്. രാജീവ്, എം.പി. റസൽ, കെ.എ. ആൻഡ്രൂ, മുൻ റജിസ്‌ട്രാർ പ്രഫ. കെ.എ. ഹാഷിം എന്നിവരെയാണ് പ്രതികളാക്കിയത്. ഒരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസ്, സിപിഎം നേതാക്കൾ ഒരുപോലെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കോൺഗ്രസ് സംഘടനയുടെ ചില നേതാക്കളും കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കേസ് സജീവമായി മുന്നോട്ടുപോയില്ല. പരീക്ഷയെഴുതിയ നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം പേരുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ നേരത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ‘ബുദ്ധി’ കാണിച്ചതിനാൽ അന്വേഷണം വഴി ക്രമക്കേട് നടന്നോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായില്ല. ഇത്തരം അതിബുദ്ധിമാൻമാരാണ് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

∙ സ്ഥിരപ്പെടുത്തലുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാം, കോടതിക്ക് ഇടപെടാം

സർക്കാർ സർവീസിലോ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ താൽക്കാലിക നിയമനം നേടുന്നവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തരുതെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ്. എന്നാൽ അതു ലംഘിക്കുകയാണ് പതിവ്. ഓരോ തവണ നിയമിക്കുന്നവരെയും സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ്. സംസ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ നടപടികൾ നടക്കും. ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. കർണാടക സർക്കാർ വാദിയായുള്ള ഉമാദേവി കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് 2006 ഏപ്രിൽ 10ന് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയെ ലംഘിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം നടപടികൾ. ഈ വിധി അനുസരിച്ച് 10 വർഷമോ അതിലേറെയോ ആയി സേവനം ചെയ്യുന്ന യോഗ്യതയുള്ളവരെ റഗുലറൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒറ്റത്തവണ നടപടിയെന്ന നിലയ്ക്കു 6 മാസത്തിനകം പരിഗണിക്കാം. അതിനുശേഷം ഒഴിവുകളിൽ റഗുലർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മാത്രമേ നടത്താവൂ. ക്രമരഹിതമായി നിയമിച്ചവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്നു സംശയത്തിനിടയില്ലാത്തവിധം ആ വിധിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

സുപ്രീംകോടതി വിധിക്കു വിരുദ്ധമായി സർക്കാർ–സർക്കാർ നിയന്ത്രിത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ താൽക്കാലികക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ നിയമ വിരുദ്ധമാണെന്നു കേരള ഹൈക്കോടതിയും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. സുപ്രീം കോടതി വിധിയിലെ തത്വം രാജ്യത്തെ നിയമമാണെന്നും അതിൽ നിന്നു വ്യതിചലിക്കുന്നത് അപലപനീയമാണെന്നും ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിധിച്ചു. സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പറയുമ്പോൾ അതു ലംഘിച്ചു സ്ഥിരപ്പെടുത്തി ഉത്തരവിറക്കാൻ അധികാരികൾക്കു സാധിക്കില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ കോടതി ഉത്തരവ് മറന്നുവെന്ന് നടിച്ച് എല്ലാ സർക്കാരുകളും തങ്ങളുടെ ആളുകളെ താൽക്കാലിക പദവിയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരനിയമനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇതിനുള്ള ധൈര്യം എന്താണ്? ഇതിനെതിരെ ആരും കോടതിയെ സമീപിക്കില്ല എന്നതു തന്നെ. ഒരു കത്ത് വഴിയെങ്കിലും ഭരണഘടനാ ലംഘനം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയാൽ നിയമനങ്ങൾ നിയമത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങും.

