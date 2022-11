കർണാടക അധ്യാപക പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റിൽ സണ്ണി ലിയോണിയുടെ അർധനഗ്ന ചിത്രം; കേസെടുത്തു

ബെംഗളൂരു∙ ബോളിവുഡ് താരം സണ്ണി ലിയോണിയുടെ അർധനഗ്ന ചിത്രം കർണാടക സർക്കാർ നടത്തുന്ന പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റിൽ. സംഭവം വിവാദമായതോടെ കർണാടക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. കർണാടക ടീച്ചേഴ്സ് എലിജിബിളിറ്റി ടെസ്റ്റ് – 2022ന്റെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡിലാണ് ചിത്രം ഉൾപ്പെട്ടത്. ഈ ഹാൾ ടിക്കറ്റിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

തന്റെ ഹാൾ ടിക്കറ്റിൽ സണ്ണി ലിയോണിയുടെ ചിത്രമാണെന്നു കാട്ടി പരീക്ഷാർഥി, രുദ്രപ്പ കോളജിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. ശിവമൊഗ്ഗയിലെ അധ്യാപക പോസ്റ്റിനു വേണ്ടി ചിക്മഗളൂർ ജില്ലയിലെ കൊപ്പയിൽനിന്നുള്ള യുവതിയാണ് അപേക്ഷ അയച്ചത്. യുവതിയുടെ പരാതിയെത്തുടർന്ന് കോളജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സൈബർ ക്രൈം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

ഹാൾ ടിക്കറ്റിൽ അച്ചടിച്ചു വന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ നൽകിയ പടമായിരിക്കാമെന്ന വാദമാണ് അധികൃതർ നൽകുന്നത്. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷാർഥിക്കു മാത്രമായി ലഭിക്കുന്ന യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേർഡും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതു പുറത്ത് ആർക്കും ലഭിക്കില്ലെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അധികൃതർ പറയുന്നു. അതേസമയം, താനല്ല അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച് അയച്ചതെന്നും മറ്റുള്ളവരോട് സഹായം തേടിയിരുന്നെന്നും പരീക്ഷാർഥി പറയുന്നു.



English Summary: Case filed after Sunny Leone's pic appears on hall ticket of Karnataka govt exam candidate