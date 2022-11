നാവികരെ നൈജീരിയക്ക് കൈമാറാന്‍ നീക്കം; സൈനിക വാഹനത്തില്‍ കപ്പലിലെത്തിച്ചു

കൊച്ചി∙ പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യമായ ഗിനിയില്‍ തടവില്‍ കഴിയുന്ന മലയാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട നാവികരെ നൈജീരിയക്ക് കൈമാറാനുള്ള നീക്കം വീണ്ടും ശക്തം. കരയിലെ പ്രത്യേക തടവുകേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറ്റിയ 15 പേരെ സൈനിക വാഹനത്തില്‍ കപ്പലിലെത്തിച്ചു. എൻജിൻ കേടായതിനാല്‍ കപ്പല്‍ കെട്ടിവലിച്ച് നൈജീരിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് നീക്കമെന്ന് കപ്പലിലെ ജീവനക്കാര്‍ പറയുന്നു.



നാവികസേന കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത മലയാളികളായ വിജിത്. വി.നായർ, മിൽട്ടൻ ഡിക്കോത്ത് അടക്കം 15 പേരെ ഗിനിയുടെ തലസ്ഥാനമായ മലാബോയിൽ തടവു കേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു. കപ്പലിലെ 26 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരുടെയും പാസ്പോർട്ടുകൾ പിടിച്ചെടുത്തെന്നാണു സൂചന. ഗിനി നാവികസേനയുടെ കനത്ത കാവലിലാണിവർ.

English Summary: Detained Indians in Guinea may handover to Nigeria