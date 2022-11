ലഹരിക്കെതിരെ രണ്ടു കോടി ഗോൾ; സർക്കാരിന്റെ ക്യാംപെയ്ൻ രണ്ടാം ഘട്ടം

തിരുവനന്തപുരം∙ ലഹരിക്കെതിരെ സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 2 കോടി ഗോൾ അടിക്കും. എല്ലാ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലും വിദ്യാലയങ്ങളിലും സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലും സ്വകാര്യ കമ്പനികളിലും ഐടി പാർക്കുകളിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും പൊതു ഇടങ്ങളിലും ഗോളടി സംഘടിപ്പിക്കും.

ഗോൾ പോസ്റ്റിനു പിന്നിൽ ‘നോ ടു ഡ്രഗ്’ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചാകും ഗോളടി. ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ ആർക്കും വന്നു ഗോൾ അടിക്കാനാകുന്ന രീതിയിൽ പോസ്റ്റ് സജ്ജമാക്കും. ലഹരിമുക്ത ക്യാംപെയിൻ രണ്ടാംഘട്ടം നവംബർ 14 മുതൽ ജനുവരി 26 വരെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗമാണു തീരുമാനിച്ചത്.



English Summary: Kerala Government to start second phase of anti-drug campaign