നോട്ടിസ് ദിലീപ് കൈപ്പറ്റാതെ തിരിച്ചെത്തി; അഭിഭാഷകൻ മുഖേന വീണ്ടും അയയ്ക്കാൻ ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നടൻ ദിലീപിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു പ്രോസിക്യൂഷൻ നൽകിയ ഹർജിയിൽ അഭിഭാഷകൻ മുഖേന ദിലീപിനു നോട്ടിസ് നൽകാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം. നേരത്തേ നൽകിയ നോട്ടീസ് ദിലീപ് കൈപ്പറ്റാതെ തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അഭിഭാഷകൻ മുഖേന നോട്ടിസ് നൽകാനുള്ള കോടതി നിർദ്ദേശം. ദിലീപിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യം വിചാരണക്കോടതി തള്ളിയതോടെയാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹൈക്കോടതി സമീപിച്ചത്. ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പഗത്തിന്റെ ബെഞ്ച് ആണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുക.

ക്വട്ടേഷൻപ്രകാരം നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിലെ തുടർവിചാരണ നാളെ‌ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് ദിലീപിനു നോട്ടിസ് അയയ്ക്കാനുള്ള ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം. തുടരന്വേഷണത്തിനായി കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണു വിചാരണ നിർത്തിവച്ചത്. അടച്ചിട്ട കോടതി മുറിയിലായിരിക്കും വിസ്താരം നടക്കുക.

ഒന്നാം പ്രതി എൻ.എസ്.സുനിൽകുമാറിന്റെ (പൾസർ സുനി) സഹതടവുകാരൻ സജിത്തിനെയാണ് ആദ്യം വിസ്തരിക്കുന്നത്. കേസിൽ ഒരു തവണ വിസ്തരിച്ച സാക്ഷികളായ നടി മഞ്ജു വാരിയർ, എട്ടാം പ്രതി നടൻ ദിലീപിന്റെ ഭാര്യ കാവ്യ മാധവനും ബന്ധുക്കളും നടത്തുന്ന വസ്ത്രശാലയിലെ മുൻ ജീവനക്കാരൻ ആലപ്പുഴ സ്വദേശി സാഗർ വിൻസന്റ്, പൾസർ സുനിയുടെ സഹതടവുകാരൻ ജിൻസൻ എന്നിവരെ വീണ്ടും വിസ്തരിക്കാൻ പ്രത്യേക അപേക്ഷ നൽകണമെന്നു വിചാരണക്കോടതി പ്രോസിക്യൂഷനെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഉടൻ വിസ്തരിക്കേണ്ട 39 സാക്ഷികളുടെ പട്ടികയാണു പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിക്കു കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയ സംവിധായകൻ പി.ബാലചന്ദ്രകുമാറും പുതിയ സാക്ഷിപ്പട്ടികയിലുണ്ട്. 112 പുതിയ സാക്ഷികളും 300 പുതിയ രേഖകളും അടങ്ങുന്നതാണ് അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം.

English Summary: High Court Directs To Send Dileep Notice On Plea Seeking Cancellation Of His Bail