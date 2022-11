പാലക്കാട്∙ തിരക്കേറിയ ഇടങ്ങളില്‍ കവര്‍ച്ച പതിവാക്കിയ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ രാംജി നഗര്‍ സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണി അറസ്റ്റില്‍. പാലക്കാട് ചന്ദ്രനഗറില്‍ കാറിന്റെ ചില്ല് തകര്‍ത്ത് ബാഗും പണവും കവര്‍ന്ന കേസിലാണ് തമിഴ്‌നാട് ട്രിച്ചി രാംജിനഗര്‍ സ്വദേശി ഷണ്‍മുഖത്തെ കസബ, ടൗണ്‍ പൊലീസ് സംഘം സംയുക്തമായി പിടികൂടിയത്. തിരുട്ട് ഗ്രാമമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന രാംജി നഗറില്‍ സ്ത്രീകളെ മുന്നില്‍ നിര്‍ത്തി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഷണ്‍മുഖത്തിന്റെ നീക്കത്തെ വിദ‌ഗ്‌ധമായാണ് പൊലീസ് തകര്‍ത്തത്.

രാംജി നഗറിലെ ഒരുവിഭാഗം യുവാക്കള്‍ മൂന്നുമാസം കൂടുമ്പോള്‍ ഒത്തുചേരും. രാത്രി മുഴുവന്‍ പ്രത്യേക പൂജകളുടെ ഭാഗമാകും. അടുത്തദിവസം തുടങ്ങി സംഘം തിരിഞ്ഞ് ഇവര്‍ യാത്ര പോകും. തിരികെയെത്തുമ്പോള്‍ കൈനിറച്ച് കളവ് മുതലുണ്ടാകും. ഈ രീതി വര്‍ഷങ്ങളായി തുടരുന്നുവെന്നാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പല സംഘമായി കളവ് നടത്തുന്നവരില്‍ പ്രധാനിയാണ് ഷണ്‍മുഖം. എടിഎം, ബാങ്ക്, ജ്വല്ലറി തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും ഇവരുടെ കണ്ണെത്തുക. പരിസരം നിരീക്ഷിച്ച് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളില്‍ കവര്‍ച്ച പൂര്‍ത്തിയാക്കി മടങ്ങുന്നതാണ് പതിവ്. തിരക്കേറിയ ഇടങ്ങളില്‍ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നിരീക്ഷിച്ച് കാറിനുള്ളിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ ഗ്ലാസ് തകർത്തും മോഷ്‌ടിക്കും. ചന്ദ്രനഗറില്‍ സമാനമായ കവര്‍ച്ച നടത്തിയ സംഘത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് ട്രിച്ചിയിലെ രാംജിനഗര്‍ എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് അന്വേഷണസംഘത്തെ എത്തിച്ചത്.

രാംജി നഗറില്‍ കയറി ഒരാളെയും പിടികൂടാന്‍ പൊലീസിന് കഴിയില്ല എന്നതാണ് ഇവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടുന്നത്. ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചെത്തിയാല്‍ സ്‌ത്രീകളെ നിരത്തിയാണ് പ്രതിരോധം. പിടികൂടി ജീപ്പില്‍ കയറ്റാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ വാഹനത്തിന് മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് രക്ഷപ്പെടാന്‍ വഴിയൊരുക്കും. ഈ തടസങ്ങള്‍ മുന്നില്‍ കണ്ട് പൊലീസ് നടത്തിയ നീക്കമാണ് ഫലം കണ്ടത്. നോര്‍ത്ത് സ്റ്റേഷനിലെ സത്താര്‍, രഘു, കസബ സ്റ്റേഷനിലെ രജീദ് എന്നീ പൊലീസുകാര്‍ ഒരാഴ്ചക്കാലം വേഷം മാറി കോളനി പരിസരം നിരീക്ഷിച്ചാണ് ഷണ്‍മുഖത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പൊലീസെന്ന് മനസിലാക്കിയതിന് പിന്നാലെ എങ്ങനെ കോളനിയിലേക്ക് കയറി എന്നതായിരുന്നു ഷണ്‍മുഖത്തിന്റെ ആദ്യ ചോദ്യം.

ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കളവ്. പൊലീസ് കേസെടുത്താല്‍ കളവ് മുതലുകൾ ഇടനിലക്കാരെ വച്ച് തിരിച്ച് നൽകുകയാണ് പതിവ്. ഷണ്‍മുഖത്തിന്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മോത്തി, കിരണ്‍ എന്നിവര്‍ ഒളിവിലാണ്. ഇവര്‍ക്കായും അന്വേഷണസംഘം തെരച്ചില്‍ നടത്തും. കേരളത്തില്‍ വിവിധയിടങ്ങളിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സംഘം കവര്‍ച്ച നടത്തിയതിന്റെ പരിശോധനയും തുടര്‍ന്നുണ്ടാകും.

