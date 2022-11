ഭൂമിയിടപാട്: ആലഞ്ചേരിക്ക് തിരിച്ചടി; കോടതിയില്‍ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം

കൊച്ചി∙ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത ഭൂമി ഇടപാട് കേസിൽ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്കു തിരിച്ചടി. കേസിന്റെ വിചാരണയ്ക്ക് കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നതിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്ന കർദിനാളിന്റെ ഹർജി കോടതി തള്ളി. നേരിട്ട് ഹാജരാക്കുന്നതിൽ കർദിനാളിന് ഇളവു നൽകാനാകില്ലെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

നേരിട്ട് ഹാജരായി ജാമ്യമെടുത്തശേഷം ഇളവിനായി അപേക്ഷ നൽകാമെന്നും ജസ്റ്റിസ് സിയാദ് റഹ്മാന്റെ ഉത്തരവിലുണ്ട്. ഹർജി തള്ളിയതോടെ കാക്കനാട് ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കർദിനാൾ നേരിട്ട് ഹാജരാക്കണം. ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 7 കേസുകളാണ് കർദിനാളിനെതിരെയുള്ളത്.

English Summary: Land deal case: Cardinal George Alencherry has to directly present at magistrate court, said Kerala HC