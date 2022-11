സുധാകരൻ ആർഎസ്എസിനെ സഹായിച്ചതിൽ എന്താണ് അദ്ഭുതം?: എം.വി.ഗോവിന്ദൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ കെ.സുധാകരൻ ആർഎസ്എസിനെ സഹായിച്ചെന്ന പ്രസ്താവനയിൽ പ്രതികരണവുമായി സിപിഎം സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ എം.വി.ഗോവിന്ദൻ. ‘സുധാകരൻ ആർഎസ്എസിനെ സഹായിച്ചതിൽ എന്താണ് അദ്ഭുതം? ആർഎസ്എസുകാരും സുധാകരനും പരസ്പരം സഹായിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് കേരളത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുമുള്ളത്.

ഇ.പി.ജയരാജനെ വെടിവച്ച കേസിലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു പ്രതികൾ ആർഎസ്എസുകാരാണ്. സുധാകരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി അവർ ഉപയോഗിച്ചത് ആർഎസ്എസിനെയാണെന്ന് പകൽവെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമാണ്. അതിൽ പ്രത്യേകത ഒന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനില്ല. കോൺഗ്രസും ആർഎസ്എസുമൊക്കെ പരസ്പരപൂരകമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് സുധാകരൻ പറഞ്ഞുവെന്നുമാത്രമേ അർഥമാക്കേണ്ടതുള്ളൂ. 1969 മുതലേ ആ ബന്ധമുണ്ട്’– എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.



ആർഎസ്‌എസ് ശാഖകൾ‌ സിപിഎം തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആളെ വിട്ടുനൽകി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയത്. എടക്കാട്, തോട്ടട, കിഴുന്ന മേഖലകളിലെ ശാഖകളെയാണ് ഇപ്രകാരം സംരക്ഷിച്ചതെന്നും കണ്ണൂരിൽ എം.വി. രാഘവൻ അനുസ്‌മരണ പരിപാടിയിലാണ് കെ. സുധാകരൻ പറ‍ഞ്ഞു.



ചാന്‍സലര്‍ പദവിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഓര്‍ഡിനൻസ് രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയയ്ക്കുക മാത്രമേ ഗവർണർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂവെന്നും സിപിഎം എം.വി.ഗോവിന്ദന്‍ പറഞ്ഞു. അത് അയയ്ക്കട്ടേയെന്നും സർക്കാരിന് സിപിഎമ്മിന്റെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.



English Summary: MV Govindan's reaction on K Sudhakarana's controversial statement that they protected rss shakhas