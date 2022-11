ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ പുതിയ ഉപദേശക സമിതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ പുതിയ ഉപദേശക സമിതിയെ നിയമാനുസൃതം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കണം. രണ്ടു മാസത്തിനകം പുതിയ ഉപദേശക സമിതി ചുമതലയേൽക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റിസ് അനിൽ കെ.നരേന്ദ്രൻ, ജസ്റ്റിസ് പി.ജി. അജിത് കുമാർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട ദേവസ്വം ബെഞ്ചിന്റെതാണ് ഉത്തരവ്.

ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ 2011ൽ രൂപീകരിച്ച സമിതിയാണു നിലവിലുള്ളത്. ക്ഷേത്രോപദേശക സമിതിക്കു രൂപം നൽകാൻ പ്രത്യേക ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചതായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അഭിഭാഷകൻ ജി.ബിജു വിശദീകരിച്ചു. ഇതും കോടതി കണക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള സമിതിയെക്കുറിച്ചു പരാതികൾ ഉന്നയിച്ച് ഭക്തൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: New advisory committee should be formed according to the rules, orders Kerala High Court