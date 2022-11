നീരവ് മോദിയെ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറും; അപ്പീല്‍ ലണ്ടന്‍ ഹൈക്കോടതി തള്ളി

ലണ്ടൻ∙ ലണ്ടനിലെ ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന നീരവ് മോദിയെ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറും. നാടുകടത്തലിനെതിരെ നീരവ് മോദി നല്‍കിയ അപ്പീല്‍ ലണ്ടന്‍ ഹൈക്കോടതി തള്ളി. എന്നാൽ ലണ്ടനിൽനിന്നു നീരവ് മോദിയെ മുംബൈ ആർതർ റോഡിലെ ജയിലിലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ചില കടമ്പകൾ കൂടി കടക്കാനുണ്ടെന്നാണു വിവരം.

ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ നീരവിന് 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബ്രിട്ടന്റെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാം. എന്നാൽ പൊതുപ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു നിയമവശം കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നീരവിന് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനാകൂ.

വജ്രവ്യാപാരിയായ നീരവ് 2019 മാര്‍ച്ചിലാണ് ലണ്ടനില്‍ അറസ്റ്റിലായത്. 11,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വായ്പ തട്ടിപ്പു കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ നീരവ് മോദിയെ രാജ്യം വിട്ട സാമ്പത്തിക കുറ്റവാളിയായി 2019 ഡിസംബറിൽ പ്രത്യേക കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Nirav Modi To Be Extradited To India, Loses Appeal In UK Court