തിരുവനന്തപുരം∙ ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്ന് ഗവർണറെ മാറ്റാനുളള ഓർഡിനന്‍സിനെ ശക്തിയായി എതിർത്ത് പ്രതിപക്ഷം. സർക്കാരിന്റേത് ഏകപക്ഷീയ നടപടിയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ പ്രതികരിച്ചു. ഗവർണറെ മാറ്റേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. ചാൻസലർ പദവിയിൽ ഇടപെടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയതാണ്. അതിനു വിരുദ്ധമായ ധൃതിയിലെടുത്ത തീരുമാനം അംഗീകരിക്കില്ല. തീരുമാനമെടുക്കും മുൻപ് പ്രതിപക്ഷവുമായി ആലോചിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗം സർക്കാർ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയെന്നും സതീശൻ ആരോപിച്ചു.

സര്‍വകലാശാലകളിലെ വിഷയങ്ങളില്‍ ഇടപെടില്ലെന്ന്‌ മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി കെടുത്തിട്ട് ഗവർണറെ ചാൻസലർ പദവിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുന്നത് വിചിത്രമായ കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല ഇതുമാറ്റി ഈ സർക്കാരിന് ഇതിനുളള അധികാരം കൊടുത്താൽ അവിടെ കമ്യൂണിസ്റ്റുവൽക്കരിക്കും, രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കും. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരംഗം കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരെക്കൊണ്ടു നിറയ്ക്കും. അത് ഒരു കാരണവശാലും ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല.

സംഘപരിവാർ ബന്ധമുളള ആളുകളെ ഗവർണർ നിയമിച്ചാൽ അതിനെ എതിർക്കും എന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതു പോലെ തന്നെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പശ്ചാത്തലമുളള ആളുകളെ കൊണ്ടു വന്ന് ബംഗാളിൽ പണ്ടു ചെയ്തതു പോലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിന് സമ്മതിക്കില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഗവർണറെ മാറ്റേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയില്ല. കാരണം ഗവർണറും സർക്കാരും ഒരുമിച്ചാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയത്, ഒരുമിച്ചാണ് നിലപാടെടുത്തത്. ജയിച്ചത് യുഡിഎഫാണ്. കാരണം യുജിസി റഗുലേഷൻ ലംഘിച്ചാണ് നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയത് എന്ന പ്രതിപക്ഷ വാദത്തിന് ബലം നൽകുന്നതാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി.

സുപ്രീം കോടതി വിധി മറികടക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഈ ചാൻസലർ നിയമനത്തിൽ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുന്നത്. ഗൗരവപരമായി പ്രതിപക്ഷവുമായി കൂടി ചർച്ച ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട തീരുമാനമാണത്. ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കം അംഗീകരിക്കില്ല. ഈ ഓർഡിനൻസ് ഞങ്ങൾ എതിർക്കും.

ഇപ്പോൾ ചാൻസലറെ മാേറ്റണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല. സുപ്രീം കോടതി വിധി ഗവർണർക്കും സർക്കാരിനും എതിരായിട്ടുളളതാണ്. അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചാൻസലറെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. തെറ്റായ കീഴ്​വഴക്കമാണിത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ഈ സർക്കാർ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി. ഈ വൈസ്ചാൻസലർമാർ കൊടുക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിനു വിലയുണ്ടാകുമോ എന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയില്ല – വി.ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.

English Summary : No need to remove governor as chancellor says V D Satheesan