സഞ്ജയ് റാവുത്തിന് ജാമ്യം; 3 മാസത്തിനു ശേഷം ജയിൽമോചിതനായി, വൻ സ്വീകരണം

മുംബൈ∙ കെട്ടിട പുനർനിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ശിവസേന ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗം നേതാവും എംപിയുമായ സഞ്ജയ് റാവുത്തിന് ജാമ്യം. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് പ്രത്യേക കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. മൂന്നു മാസത്തിനു ശേഷം മുംബൈ ആർതർ റോഡ് ജയിലിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയ റാവുത്തിന് വൻ സ്വീകരണമാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ പക്ഷത്തെ പ്രവർത്തകർ ഒരുക്കിയത്.

#WATCH | Shiv Sena (Uddhav Thackeray faction) leader Sanjay Raut released from Arthur Road jail after Mumbai's PMLA court granted him bail in Patra Chawl land scam case earlier today. pic.twitter.com/9LnLnmV3aI — ANI (@ANI) November 9, 2022

സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും ജാമ്യം അനുവദിക്കരുതെന്നുമുള്ള ഇഡിയുടെ ആവശ്യം പ്രത്യേക കോടതി തള്ളി. തുടർന്ന് ഇഡി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യാനാകില്ലെന്നു കോടതി നിലപാടെടുത്തു. എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രത്യേക കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചതെന്നോ എന്തിനാണ് ഇഡി അത് ചോദ്യം ചെയ്തതെന്നോ വ്യക്തമല്ലെന്നും അതിനാൽ ജാമ്യം സ്റ്റേ ചെയ്യാനാകില്ലെന്നുമാണ് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത്. കേസ് ഹൈക്കോടതി വ്യാഴാഴ്ച പരിഗണിക്കാമെന്നും അറിയിച്ചു.

