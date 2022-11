‘വെടിവച്ചു കൊല്ലുന്നതാണു ഭേദം’: തേജസ്വി യാദവിനെതിരെ അമ്മാവൻ സാധു യാദവ്

പട്ന∙ അഹങ്കാരത്തിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന തേജസ്വി യാദവ് തന്നെ വെടിവച്ചു കൊല്ലുന്നതാണു ഭേദമെന്നു അമ്മാവൻ സാധു യാദവ്. ഗോപാൽഗഞ്ചിൽ ആർജെഡിയുടെ പരാജയത്തിനു കാരണം അമ്മാവനായ കംസനാണെന്നു തേജസ്വിയുടെ സഹോദരി രോഹിണി ആചാര്യ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതിനോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു സാധു യാദവ്. ലാലു യാദവിന്റെ പത്നി റാബ്റി ദേവിയുടെ സഹോദരനാണ് സാധു യാദവ്.



സാധു യാദവിന്റെ പത്നി ഇന്ദിരാ യാദവ് ബിഎസ്പി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ചു വോട്ടു ഭിന്നിപ്പിച്ചതിനാലാണ് ആർജെഡി പരാജയപ്പെട്ടതെന്നാണ് ലാലു കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം. ഗോപാൽഗഞ്ചിൽ കേവലം 1794 വോട്ടുകൾക്കാണ് ആർജെഡി സ്ഥാനാർഥി മോഹൻ പ്രസാദ് ഗുപ്ത, ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി കുസുംദേവിയോടു പരാജയപ്പെട്ടത്. ഇന്ദിരാ യാദവ് 8854 വോട്ടുകൾ നേടുകയും ചെയ്തു. അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയുടെ എഐഎംഐഎം സ്ഥാനാർഥി അബ്ദുൽ സലാം 12,214 വോട്ടുകൾ പിടിച്ചതും ആർജെഡിയുടെ പരാജയത്തിനു കാരണമായി.

ആർജെഡിയുടെ മന്ത്രിമാരും എംഎൽഎമാരും മുഴുവൻ ഗോപാൽഗഞ്ചിൽ തമ്പടിച്ചിട്ടും ജയിക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്തു കൊണ്ടെന്നു സാധു യാദവ് ചോദിച്ചു. ബിഎസ്പിയുടെ വോട്ടർമാരെ 3000 രൂപ വീതം നൽകി ആർജെഡി വിലയ്ക്കെടുത്തെന്നും സാധു യാദവ് ആരോപിച്ചു. ലാലു – റാബ്റി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ആർജെഡിയിലെ ശക്തനായ നേതാവായിരുന്ന സാധു യാദവ് പിന്നീടു ലാലു കുടുംബവുമായി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു. ആർജെഡിയിലായിരിക്കെ ഗോപാൽഗഞ്ച് എംഎൽഎയായിരുന്നു സാധു യാദവ്.

