ബാരിക്കേഡ് മറികടന്ന് മഹിളാ മോർച്ച പ്രവർത്തകർ, ലാത്തിച്ചാർജ്; കോർപറേഷന് മുന്നിൽ സംഘർഷം

തിരുവനന്തപുരം∙ മേയറുടെ കത്തു വിവാദത്തെ തുടർന്നുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനു മുന്നിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും സംഘർഷം. മഹിളാ മോർച്ച പ്രവർത്തകർ കോർപറേഷനിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചാണ് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത്. ബാരിക്കേഡ് മറികടന്ന് പ്രവർത്തകർ കോർപറേഷൻ വളപ്പിനുള്ളിൽ കയറിയതിനെ തുടർന്നു പൊലീസ് ലാത്തിവീശി. പൊലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി. പ്രവർത്തകർ കോർപറേഷനു കവാടത്തിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്.

മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ഡിജിപി ഓഫിസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. ചിത്രം: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙ മനോരമ

അതേസമയം, സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ച സിപിഎം നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നും പൊലീസിന്റെ വീഴ്ചയും നിഷ്ക്രിയത്വവും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ഡിജിപി ഓഫിസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

