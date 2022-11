ഗുജറാത്ത് കോൺഗ്രസിൽ എംഎൽഎമാരുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക്; 2 ദിവസത്തിനിടെ 3 പേര്‍

ഗാന്ധിനഗർ ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ഗുജറാത്ത് കോൺഗ്രസിൽ എംഎൽഎമാരുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തുടരുന്നു. ജാലോഡ് എംഎൽഎ ഭാവേഷ് കഠാരയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കോൺഗ്രസിൽനിന്ന് രാജിവച്ചത്. ഭാവേഷ് രാജിക്കത്ത് സ്പീക്കർക്ക് കൈമാറി. ഇദ്ദേഹം ബിജെപിയിൽ ചേർന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ കോൺഗ്രസിൽനിന്ന് രാജിവയ്ക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ എംഎൽഎയാണ് ഭാവേഷ് കഠാര. തലാല എംഎൽഎ ഭഗവാൻഭായ് ഡി ഭറാഡും മുതിർന്ന നേതാവ് മോഹൻസിങ്‌ രത്‌വയുമാണ് രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി രാജിവച്ച മറ്റ് എംഎൽഎമാർ. ഇതിൽ 10 തവണ എംഎൽഎയായ മോഹൻസിങ്‌ രത്‌വ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നിരുന്നു. ഭഗവാൻഭായ് ഉടൻ ബിജെപിയിൽ ചേരും.

രണ്ടു ഘട്ടമായി അടുത്ത മാസം ഒന്നിനും അഞ്ചിനുമാണ് ഗുജറാത്ത്‌ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഡിസംബർ എട്ടിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ.

