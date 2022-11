എൽദോസിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് പരാതിക്കാരി; മൊഴിപ്പകർപ്പ് വേണമെന്ന എംഎൽഎയുടെ ആവശ്യം തള്ളി

കൊച്ചി ∙ ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിൽ എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി എംഎൽഎയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പരാതിക്കാരി ഹൈക്കോടതിയിൽ. ജാമ്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കീഴ്ക്കോടതി ഉത്തരവു നിയമപരമല്ല എന്ന വാദം ഉയർത്തിയാണ് ഇവർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ലൈംഗികമായി അതിക്രമത്തിന് ഇരയായ വിവരം രഹസ്യമൊഴിയിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അതേസമയം, പരാതിക്കാരിയുടെ രഹസ്യമൊഴിയുടെ പകർപ്പു വേണമെന്ന പ്രതിയുടെ ആവശ്യം പരാതിക്കാരി എതിർത്തു. മുദ്രവച്ച കവറിലുള്ള മൊഴിപ്പകർപ്പു പ്രതിക്കു നൽകാൻ പാടില്ലെന്നു സർക്കാരും കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതോടെ എൽദോസിന്റെ ആവശ്യം കോടതി നിരസിച്ചു. കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രതിക്ക് അഭിഭാഷകനൊപ്പം മൊഴി പരിശോധിക്കാമെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേസ് പരിഗണിച്ച ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പഗത്ത് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതു തിങ്കളാഴ്ചത്തേയ്ക്കു നീട്ടിവച്ചു.

