തിരുവനന്തപുരം∙ കലാമണ്ഡലം കൽപിത സർവകലാശാല ചാൻസലർ പദവിയിൽനിന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ ഒഴിവാക്കും. ഇതു സംബന്ധിച്ച് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഉത്തരവിറക്കി. ഗവർണറുടെ ചാൻസലർ പദവി നീക്കാനുള്ള ഓർഡിനൻസിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് തീരുമാനം. കലാമണ്ഡലം കൽപിത സർവകലാശാലയുടെ ചാൻസലർ പദവിയിൽ സാംസ്കാരിക– കലാ രംഗത്തുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ മതിയെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം.

നേരത്തെ 14 സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ പദവികളിൽനിന്ന് ഗവർണറെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ഓർഡിനൻസിന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു. ഓർഡിനൻസിൽ ഗവർണർ ഒപ്പുവച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും പകരമുള്ള ബിൽ ഡിസംബർ 5ന് തുടങ്ങുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും ധാരണയായി. തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഓർഡിനൻസിൽ താൻ തീരുമാനമെടുക്കില്ലെന്നും രാഷ്ട്രപതിക്കു വിടുമെന്നുമായിരുന്നു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ പ്രതികരണം.

English Summary: Governor will be removed from the chancellor post of Kerala Kalamandalam deemed to be university