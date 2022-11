നന്ദേദ്∙ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്കിടെ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനം തുടര്‍ന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. പാര്‍ലമെന്റില്‍ എതിര്‍ശബ്ദങ്ങളെ നിശബ്ദമാക്കുന്ന നടപടികളാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു. പാര്‍ലമെന്റില്‍ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ച ശേഷം രാഹുല്‍ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് രാഹുല്‍ സംസാരിച്ചത് പുറത്തേക്കു കേള്‍ക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. വീണ്ടും മൈക്ക് ഓണ്‍ ചെയ്ത് രാഹുല്‍ പ്രസംഗം തുടര്‍ന്നു. ഇവിടെ തനിക്കാണു മൈക്കിന്റെ നിയന്ത്രണമെന്നും പാര്‍ലമെന്റില്‍ അങ്ങനെയല്ലെന്നും രാഹുല്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.



പാര്‍ലമെന്റില്‍ അവര്‍ രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ മൈക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യും. നോട്ട് നിരോധനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാല്‍ മൈക്ക് ഓഫ്. ചൈനീസ് സൈന്യം കടന്നുകയറി ഇന്ത്യ മണ്ണ് പിടിച്ചെടുത്തതിനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞാല്‍ മൈക്ക് ഓഫ്. നമുക്കെന്തും പറയാന്‍ കഴിയും, പക്ഷെ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് കേള്‍ക്കാനാവില്ല - രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം സാഹചര്യമുള്ളതു കൊണ്ടാണ് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് യാത്ര മഹാരാഷ്ട്രയിലെത്തിയത്. എന്‍സിപി നേതാക്കളായ ശരദ് പവാര്‍, സുപ്രിയ സുലെ, ജയന്ത് പാട്ടീല്‍, ശിവസേനാ നേതാവ് ആദിത്യ താക്കറെ തുടങ്ങിയവര്‍ വെള്ളിയാഴ്ച യാത്രയില്‍ പങ്കെടുക്കും.

Congress MP Rahul Gandhi, along with party leaders & workers, resumes the 'Bharat Jodo Yatra' from Kapshi Chauk, Nanded in Maharashtra. pic.twitter.com/7hsRkL3h0R — ANI (@ANI) November 10, 2022

English Summary: Rahul Gandhi says, ‘See this happens in Parliament’. Then switches off his mic