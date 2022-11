നാവികരെ ഉടന്‍ നൈജീരിയയ്ക്ക് കൈമാറില്ല; തിരികെ മലാബോയിലെത്തിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഗിനിയില്‍ തടവിലുള്ള മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാവികരെ ഉടന്‍ നൈജീരിയക്കു കൈമാറില്ല. നൈജീരിയക്ക് കൈമാറാന്‍ കൊണ്ടുപോയ 15 പേരെയും തിരികെ മലാബോയിലെത്തിച്ചു. നയതന്ത്ര തലത്തിലെ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് നാവികരെ നൈജീരിയയ്ക്കു കൈമാറുന്നത് തടഞ്ഞത്. രണ്ട് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ 15 പേരെ ഹോട്ടലിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു.

16 ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ 26 നാവികരെയാണ് പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ഗിനിയിൽ തടവില്‍ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. നോർവെ ആസ്ഥാനമായ ഹീറോയിക് ഐഡം എന്ന കപ്പിലിലെ ജീവനക്കാരാണ് ഇവർ. സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് നൈജീരിയൻ സൈന്യത്തിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ഇവരെ ഗിനി നാവികസേന കപ്പൽ വളഞ്ഞ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയായിരുന്നു.

കപ്പൽ കമ്പനി മോചനദ്രവ്യം നൽകിയിട്ടും ഇവരെ മോചിപ്പിച്ചില്ല. എല്ലാവരെയും നൈജീരിയയ്ക്കു കൈമാറാനായിരുന്നു നീക്കം. കൊല്ലത്ത് സ്ത്രീധന പീഡനത്തെത്തുടർന്ന് മരിച്ച വിസ്മയയുടെ സഹോദരൻ വിജിത്തും തടവിലായവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. കപ്പലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓഫിസർ സനു ജോസ്, കൊച്ചി സ്വദേശി മിൽട്ടൻ എന്നിവരാണ് മറ്റു മലയാളികൾ.

English Summary: Sailors detained in Guinea will not be extradited to Nigeria soon