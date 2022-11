‘കടുവ’ പുറത്തെത്തി; റാവുത്തിനെതിരായ ഇഡി നടപടി നിയമവിരുദ്ധവും വേട്ടയാടലുമെന്ന് കോടതി

മുംബൈ∙ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യക്കേസിൽ സഞ്ജയ് റാവുത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇഡി നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും വേട്ടയാടലാണെന്നും ജാമ്യം അനുവദിക്കവേ കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. പത്ര ചാൾ കെട്ടിട പുനർനിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ മുഖ്യപ്രതികളായ രാകേഷ് വധ്വാൻ, സാരംഗ് വധ്വാൻ എന്നിവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാതെയാണ് റാവുത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മഹാരാഷ്ട്ര ഹൗസിങ് ആൻഡ് ഏരിയ ഡവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും എതിരെ നടപടിയെടുത്തിട്ടില്ല. അടുത്തതു താങ്കളാണെന്ന് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും (ശരദ് പവാർ) മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും (ഉദ്ധവ് താക്കറെ) അടക്കമുള്ളവർക്ക് സൂചന നൽകുംവിധമുളളതായിരുന്നു റാവുത്തിന്റെ അറസ്റ്റ്– കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

ഇഡി സമൻസ് അയച്ചപ്പോൾ ഹാജരാകാൻ സഞ്ജയ് റാവുത്ത് കൂടുതൽ സമയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അറസ്റ്റിന് ഒരു കാരണമായിക്കൂടാ. രണ്ടു തവണ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിക്കു വിധേയനായ തനിക്ക് വായുസഞ്ചാരമുള്ള മുറി നൽകണമെന്ന് ഇഡിയോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കോടതി ഇടപെട്ടശേഷമാണ് അതു ലഭിച്ചത്. ഇത്തരത്തിൽ, റാവുത്തിനെതിരെയുള്ള ഇഡി നടപടികളെല്ലാം വേട്ടയാടൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

∙ കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ട 100 ദിനങ്ങൾ

ഉദ്ധവ് താക്കറെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ശിവസേനയിലെ മുതിർന്ന നേതാവും രാജ്യസഭാംഗവുമായ സഞ്ജയ് റാവുത്തിന് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യക്കേസിൽ കോടതി ഇന്നലെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. മുംബൈയിലെ പത്ര ചാൾ െകട്ടിട പുനർനിർമാണ കുംഭകോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അറസ്റ്റ് ചെയ്ത്, നൂറു ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിക്കു ശേഷമാണ് റാവുത്ത് ജയിലിനു പുറത്തിറങ്ങിയത്.



കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയും സഞ്ജയ് റാവുത്തിന്റെ അടുത്ത അനുയായിയുമായ പ്രവീൺ റാവുത്തിനും സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യക്കേസുകൾ പരിഗണിക്കുന്ന (പിഎംഎൽഎ) കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. സഞ്ജയ് റാവുത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചയുടൻ അതു താൽക്കാലികമായി തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇഡി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ പിഎംഎൽഎ കോടതി തള്ളി. തുടർന്ന് അടിയന്തര സ്റ്റേ തേടി ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് നീങ്ങിയെങ്കിലും അവിടെയും ഇഡിക്കു തിരിച്ചടിയേറ്റു. ജാമ്യത്തിനെതിരെയുള്ള ഇഡിയുടെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്നു പരിഗണിക്കും.

ആർതർ റോഡ് ജയിലിൽനിന്ന് ഇന്നലെ സന്ധ്യയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തെ പടക്കംപൊട്ടിച്ചും ആഹ്ലാദനൃത്തമാടിയും മധുരം വിതരണം ചെയ്തുമാണ് സ്ത്രീകൾ അടക്കമുള്ള അണികൾ വരവേറ്റത്. സമ്മർദങ്ങൾക്കു വഴങ്ങാത്ത പോരാളിയാണ് സഞ്ജയ് റാവുത്തെന്ന് ഉദ്ധവ് പ്രതികരിച്ചു. റാവുത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത് അറസ്റ്റിലായത്.

∙ കുരുക്കിലാക്കിയ കേസെന്ത്?

അന്ധേരിക്കടുത്ത് ഗോരേഗാവിൽ 47 ഏക്കർ വരുന്ന ‘പത്ര ചാൾ’ ഭൂമിയിലെ ഭവന പുനർനിർമാണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 1,034 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് കേസിലാണ് ഇഡി റാവുത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തട്ടിച്ച തുകയിൽ ഒരു ഭാഗം റാവുത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ എത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം. കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വർഷയുടെയും അടുത്ത അനുയായികളുടെയും 11.15 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു.

∙ ഉദ്ധവ് സേനയുടെ ‘നാവ്’

ഉദ്ധവ് പക്ഷത്തെ കരുത്തനായ നേതാവാണ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത്. 2019ൽ എൻസിപിയും കോൺഗ്രസും ചേർന്നുള്ള മഹാ വികാസ് അഘാഡി സർക്കാരിന്റെ ശിൽപികളിൽ പ്രധാനിയായ അദ്ദേഹം ശിവസേന മുഖപത്രമായ സാമ്നയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്ററാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും പ്രധാനമന്ത്രിക്കുമെതിരെയുള്ള നിരന്തരവിമർശനങ്ങളിലൂടെ ബിജെപിയുടെ കണ്ണിലെ കരടായി മാറിയിരുന്നു അദ്ദേഹം.

∙ പോരാട്ടം തുടരും: റാവുത്ത്

‘ശിവസേനയെ തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു മാസത്തിനിടെ പലവിധ നീക്കങ്ങളാണുണ്ടായത്. എന്നാൽ, ഞങ്ങൾ തോറ്റോടിയില്ല. പോരാളികളാണ് ഞങ്ങൾ. പോരാട്ടം ഇനിയും തുടരും. അണികളുടെ ആഘോഷം നിങ്ങൾക്കു കാണാം. ഇതാണ് ബാലാസാഹെബിന്റെ ശിവസേന’ – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Sanjay Raut is out on bail, the court says the arrest was illegal