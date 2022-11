ജയിൽമാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട് സുകാഷ് ചന്ദ്രശേഖർ; ഡൽഹി ലഫ്. ഗവർണർക്ക് കത്തയച്ചു

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകേസിൽ ഡൽഹി ജയിലിലുള്ള സുകാഷ് ചന്ദ്രശേഖർ ജയിൽമാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട് ലഫ്. ഗവർണർ വിനയ് കുമാർ സക്സേനയ്ക്കു കത്തയച്ചു. ഡൽഹിക്കു പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ജയിലിലേക്കു മാറ്റണമെന്നാണ് ആവശ്യം. എഎപി നേതാക്കൾക്കെതിരായ പരാതി പിൻവലിക്കാൻ തുടർച്ചയായി ഭീഷണിയുണ്ടാകുന്നതായും സുകാഷ് കത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നു.

തന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി മന്ത്രി സത്യേന്ദർ ജെയിന് 10 കോടി രൂപ ഉൾപ്പെടെ എഎപിക്കു പണം നൽകിയെന്നായിരുന്നു സുകാഷിന്റെ വാദം. എന്നാൽ എഎപി ഇതു തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഉന്നത വ്യക്തികളിൽനിന്നു പണം തട്ടിയ കേസിൽ 2017 മുതൽ സുകാഷ് ചന്ദ്രശേഖർ ജയിലിലാണ്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ സത്യേന്ദർ ജെയിൻ മേയ് മുതൽ ജയിലിലാണ്. ഗുജറാത്തിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ സുകാഷിന്റെ കത്തിന്റെ പേരിൽ എഎപി-ബിജെപി വാക്‌പോര് വീണ്ടും രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്.

English Summary: Sukash Chandrasekhar's letter to Delhi Lt.Governor asking for prison change