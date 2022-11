ആര്യയെ കത്തിലൂടെ 'കുത്തി' സിപിഎമ്മിലെ വിഭാഗീയത?വ്യാജരേഖ തെളിഞ്ഞാൽ കളി മാറും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മേയർ. സിപിഎം നേതൃത്വം ആര്യ രാജേന്ദ്രനെ തിരുവനന്തപുരം മേയറാക്കിയപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം മാത്രമല്ല പാർട്ടിയും ഞെട്ടി. മേയർ ആര്യയിലൂടെ സിപിഎം അന്ന് എന്താണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്? പല വിവാദങ്ങൾക്കുമൊടുവിൽ നിയമന വിവാദം പുറത്തു വന്നതോടെ ചോദ്യങ്ങൾ പലതും ഉയരുന്നു. നഗരസഭയിൽ താൽക്കാലിക നിയമനത്തിന് പാർട്ടി പട്ടിക തേടിയെന്ന പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന കത്ത് കൃത്രിമമാണെന്നുള്ള മേയറുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്കും തുടക്കമിട്ടു. അതേസമയം, കത്ത് ഒറിജിനലാണോ വ്യാജനാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തോട് വ്യക്തമായ മറുപടി പറയാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പന്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള നിലപാടുകളും കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾക്ക് വഴിമരുന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. മേയറെ തള്ളണോ അതോ കൊള്ളണോ എന്ന ആലോചനകളും നടക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ മേയർ രാജിവയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണു പാർട്ടിയുടെ നിലപാട്. കോർപറേഷനിലെ 295 താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങൾക്ക് പാർട്ടി പട്ടിക ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രന്റെ ഔദ്യോഗിക ലെറ്റർ പാഡിലുള്ള കത്ത് നവംബർ അഞ്ചിന് ‘മനോരമ’യാണു പുറത്തു വിട്ടത്. വിവാദ കത്തിന്മേൽ സിപിഎമ്മിന്റെ ചങ്കിടിപ്പ് കൂടുന്നതിന് കാരണം എന്താണ്? പാർട്ടിയിലെ വിഭാഗീയതയാണോ സംഭവങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ? കത്ത് സംബന്ധിച്ചു ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണവും പാർട്ടിയുടെ അന്വേഷണവും നടക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് അന്വേഷങ്ങളിൽ എന്താണ് പുറത്തു വരിക? ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന് മേയർ നൽകിയ മൊഴി വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതു പല ചോദ്യങ്ങളിലേക്കാണ്. ഇങ്ങനെയാണോ കോർപറേഷനിൽ കാര്യങ്ങൾ?

∙ കത്തിനു പിന്നിലും പിന്നാലെയും സിപിഎം വിഭാഗീയത

സിപിഎം ഏറ്റവും ഭയക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തെയല്ല. മറിച്ച് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ വിഭാഗീയതയാണ്. ആ വിഭാഗീയതയാണോ കത്തിനു പിന്നിൽ? നിയമന വിവാദത്തിൽ പാർട്ടി പട്ടിക ആവശ്യപ്പെട്ട് മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പന് എഴുതിയ കത്തു പുറത്തു വന്നതിനു പിന്നിൽ സിപിഎം ജില്ലാ ഘടകത്തിലെ കടുത്ത വിഭാഗീയതയാണെന്നാണു സൂചന. ആനാവൂർ നാഗപ്പനു പകരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് ആരാണ് എന്നതിന്റെ പേരിൽ അണിയറയിൽ പോര് രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ വിവാദം. മേയറുടെ കത്തു പുറത്തു വന്നതിനു തൊട്ടു പിന്നാലെ, ആനാവൂർ നാഗപ്പന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത വിശ്വസ്തനും കോർപറേഷൻ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുമായ ഡി.ആർ. അനിലിന്റെ കത്തും പുറത്തായതും വിഭാഗീയതയുടെ തെളിവാണ്. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പനെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ട് ഒൻപതു മാസമായി. പകരം ഇതുവരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല. ഇതിനായി പലതവണ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ചേർന്നിട്ടും സമവായം ഉണ്ടായില്ല.

∙ കത്തിനു പിന്നിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം; കത്തോ കത്തിയോ?

ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ, വി.ശിവൻകുട്ടി, കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന മൂന്നു പ്രബല ഗ്രൂപ്പുകൾ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് വ്യത്യസ്ത പേരുകൾ ഉന്നയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വിഭാഗീയത രൂക്ഷമായത്. വിവിധ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രതിനിധികളായി സി. ജയൻബാബു, കെ.എസ്. സുനിൽകുമാർ, വി. ജോയ് എന്നിവർ രംഗത്തുണ്ട്. മുൻ മന്ത്രി എം.വിജയകുമാറിന്റെ പേരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ചർച്ചകൾ സജീവമാകുന്നതിനിടെയാണ് കോർപറേഷനിലെ കത്തു വിവാദം തലപൊക്കിയത്.

ഡി.ആർ. അനിലിന്റെ വാർഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് മേയറുടെ കത്ത് ആദ്യം ഇട്ടത്. അവിടെ നിന്നാണ് ഇതു പുറത്തായത്. ഇതിനുതൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് അനിലിന്റെ സമാന കത്തും പുറത്തു വന്നത്. വിഭാഗീയതയ്ക്കു പുറമെ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ അധികാര വടംവലിയും പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനു തലവേദനയായിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ വിഭാഗീയത അതീവഗൗരവമായിട്ടാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം കാണുന്നത്. കത്തു വിവാദത്തെ തുടർന്ന് ഈ മാസം ഏഴിന് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റും, ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും ചേർന്നെങ്കിലും ആർക്കുമെതിരെ നടപടിയെടുത്തില്ല. കത്തു വിവാദത്തിന്റെ പേരിലുള്ള സമരം തണുക്കുമ്പോൾ ആരോപണ വിധേയർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്ത് വിഷയത്തിനു വിരാമമിടാനാണു ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ നീക്കം.

∙ ആര്യയെ പാർട്ടി ഇനിയും സംരക്ഷിക്കുമോ?

ചുമതലയേറ്റതു മുതൽ വിവാദങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആര്യ രാജേന്ദ്രന് പാർട്ടി തണലാണ് തുണയാകുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ പരിചയം ഇല്ലെന്നതിന്റെ പേരിൽ ഉയർന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമായും പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും ആര്യ മറുപടി നൽകാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വിഫലമായി. ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ശുചീകരണ അഴിമതി, നികുതി വെട്ടിപ്പ്, എൽഇഡി കരാർ തട്ടിപ്പ്, കെട്ടിട നമ്പർ അഴിമതി, പട്ടിക ജാതി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ്, ജാതി തിരിച്ചുള്ള കായിക ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അക്ഷരശ്രീയുടെ പേരിലുള്ള തട്ടിപ്പ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആരോപണങ്ങൾ. ഇതിനു തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് കത്തു വിവാദവും ഉയർന്നത്.

ഓണസദ്യ മാലിന്യത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചു വിട്ട തീരുമാനം പാർട്ടി ഇടപെട്ട് റദ്ദാക്കിയതും മേയർക്ക് വൻ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ പേരിൽ സ്ഥിരം തൊഴിലാളികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും, താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്ത മേയറുടെ നടപടിയാണ് വിവാദമായത്. സസ്പെൻഷൻ, പിരിച്ചു വിടൽ നടപടിക്കെതിരെ സിപിഎം നേതാക്കൾ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തി. പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ പിരിച്ചു വിടുന്നത് പാർട്ടി രീതിയല്ലെന്നും താൽക്കാലിക ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിട്ട സംഭവം പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്തു തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും സിഐടിയു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദനും പറഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്നു നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് പിരിച്ചു വിട്ട തീരുമാനം റദ്ദാക്കിയത്. ഇത് മേയർക്കു വൻ തിരിച്ചടിയായി. പാർട്ടിക്കു മുന്നിൽ മേയർ മുട്ടുമടക്കിയെന്നും ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു.

∙ പിഎസ്‌സി അഥവാ പാർട്ടി സർവീസ് കമ്മിഷൻ; പ്രവർത്തനം ഇങ്ങനെ

എന്തിനാണ് ഒഴിവു നികത്താൻ പാർട്ടി കത്തയച്ചത്? അതാണ് പാർട്ടിയുടെ രീതി. സമാന്തര ഭരണം. അതിങ്ങനെയാണ്– ഒഴിവുള്ള തസ്തികകളെക്കുറിച്ച് ബ്രാഞ്ച്, ലോക്കൽ, ഏരിയ കമ്മിറ്റികൾക്ക് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫിസിൽനിന്നു വിവരം കൈമാറും. പാർട്ടി അനുഭാവികളെ കണ്ടെത്തി ഓൺലൈനായി അയയ്ക്കാൻ നിർദേശിക്കും. പാർട്ടിഘടകങ്ങളെ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കണമെന്നു പ്രത്യേകം പറയും. തുടർന്ന്, അനുഭാവികളുടെ പട്ടിക ശേഖരിച്ച് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി, ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലപ്പത്തുള്ളവർക്ക് കൈമാറും. ഇതു പ്രകാരമാണ് ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ് നിയമനം നടത്തുക. ഒഴിവാക്കേണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നാലെ അന്തിമ പട്ടികയും നൽകും. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഇന്റർവ്യൂവിൽ തഴയപ്പെടുമ്പോൾ, പാർട്ടി നൽകിയ പട്ടിക പ്രകാരം ഇഷ്ടക്കാരെ കുത്തി നിറച്ച നിയമന ഉത്തരവു തയാറാക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലായിരിക്കും തലപ്പത്തുള്ളവർ. നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർ പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്ക് നല്ലൊരു തുക സംഭാവനയും നൽകും. ഇഷ്ടക്കാരെ തിരുകിക്കയറ്റിയതു സംബന്ധിച്ച് പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലയളവിൽ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്.

കോർപറേഷനിലേക്ക് ബിജെപി നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽനിന്ന്. ചിത്രം: മനോരമ

∙ ആരാണ് വ്യാജരേഖ ചമച്ചത്? ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് പറയുമോ?

ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു മേയർ നൽകിയ മൊഴി മുഖവിലയ്ക്കെടുത്താൽ ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും അനവധിയാണ്. മേയറുടെ മൊഴി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ കോർപറേഷൻ ഓഫിസിലെ സംവിധാനമെന്ന സംശയം ഉയരുന്നു. മേയറുടെ മൊഴിയിലെ പരാമർശങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് വ്യാജരേഖ ചമച്ചുവെന്നതിലേക്കാണ്. എന്നാൽ, ആരാണ് രേഖകൾ ചമച്ചതെന്നും ആരെയും സംശയമില്ലെന്നും മേയർ ആവർത്തിക്കുന്നു. മേയറുടെ മൊഴിയിലെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ തുടർന്ന് കത്തു വിവാദത്തിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തേണ്ട സാഹചര്യമാണ്. മേയറുടെ ഓഫിസിലെ രണ്ടു ക്ലാർക്കുമാരുടെ മൊഴി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രേഖപ്പെടുത്തി. ലെറ്റർ പാഡ് വ്യാജമാണെന്നും, തങ്ങളുടെ ഓഫിസ് ഇതു തയാറാക്കി‍യിട്ടില്ലെന്നും ക്ലാർക്കുമാരായ വിനോദും ഗിരീഷും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു മൊഴി നൽകിയതായി അറിയുന്നു. ജീവനക്കാർക്ക് എടുക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണ് ലെറ്റർ ഹെഡ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന‍തെന്നും, മേയറുടെ ലെറ്റർ പാഡിന്റെ മാതൃകയി‍ലുള്ളതാണ് പ്രചരിക്കുന്ന കത്തെന്നും ഇരുവരും പറഞ്ഞു.

∙ വ്യാജരേഖ ചമച്ചാൽ കേസു മാറും, ശിക്ഷ ജീവപര്യന്തം വരെ

വ്യാജരേഖ ചമച്ചുവെന്നാണ് മേയറുടെ മൊഴി. ആരെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ കേസ് മാറും. വഞ്ചിക്കുക എന്ന ഉദേശത്തോടെ യഥാർഥ ഇടപാടാണെന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു തെറ്റായ (കൃത്രിമ/മാറ്റം വരുത്തിയത്) രേഖ ഉണ്ടാക്കുകയോ സൃഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് വ്യാജരേഖ അഥവാ ഫോർജറി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദേശിക്കുന്നത്. ഒരാളെ കബളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൃത്രിമ രേഖ ചമച്ചാലും ഉപയോഗിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും കബളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബോധപൂർവം അതു വിൽക്കുകയോ മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകുകയോ (കൈമാറ്റം ചെയ്താൽ) ചെയ്താൽ വ്യാജരേഖ ചമച്ചതായി കണക്കാക്കാം. വ്യാജരേഖ ചമച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ (ഐപിസി) 465 മുതൽ 468 വരെയുള്ള വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം രണ്ടു മുതൽ ഏഴു വർഷം വരെ തടവും പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ. മൂല്യമുള്ള ഈട്, മരണ ശാസനം മുതലായവയുടെ വ്യാജ നിർമാണം നടത്തിയതായി തെളിഞ്ഞാൽ (467ാം വകുപ്പ്) ജീവപര്യന്തം വരെ ശിക്ഷ ലഭിക്കും.

ചിത്രം: ജോസ്‌കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

∙ കത്ത് കേസ് അന്വേഷിക്കാനും എകെജി സെന്റർ അന്വേഷണ ടീം

കത്ത് വിവാദത്തിൽ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് സംഘം എന്തൊക്കെ അന്വേഷിക്കും. അതോ അന്വേഷണവും കണ്ണിൽ പൊടിയിടൽ ആകുമോ? ഈ സംശയത്തിനു പിന്നിൽ കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട്. അതേസമയം മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം നേരെ നടന്നാൽ കളി മാറും. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റ് എസ്പി എസ്. മധുസൂദ‍നന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡിവൈഎസ്പി ജലീൽ തോട്ടത്തി‍ലാണ് ചുമതല. എകെജി സെന്റർ ആക്രമണ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന സംഘത്തിനാണ് കത്തിനെക്കു‍റിച്ചുള്ള അന്വേഷണ ചുമതല. അതേ സമയം, അന്വേഷിച്ചു റിപ്പോർട്ടു നൽകിയാൽ മാത്രം മതിയെന്നാണു ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദേശം. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ലഭിക്കുന്ന പെറ്റീഷനുകളിൽ നടത്തുന്ന അന്വേഷണ സ്വഭാവം മാത്രമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിന്റെ ദൗത്യം. കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതിനാൽ നിയമപരമായ അധികാരവും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇല്ല.

അതേ സമയം വ്യാജ രേഖ ചമച്ചതു പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുത്താൽ അന്വേഷണം നീങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ: കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക. കേസെടുക്കുന്നതോടെ അന്വേഷണത്തിന് നിയമപരമായ അധികാരം ലഭിക്കും. പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്നതാണ് അടുത്തത്. ഓഫിസിലെ മറ്റു ജീവനക്കാരുടെ മൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തും. രേഖകളുടെ ശേഖരണവും ഇതോടൊപ്പം നടക്കും. ഓഫിസിൽ പരിശോധന (സേർച്) നടത്തും, കംപ്യൂട്ടർ, ലാപ്ടോപ്, ഫോൺ, ഓഫിസ് ഫയലുകൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കും. കംപ്യൂട്ടറിന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നതും പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കും. ഫൊറൻസിക് സയൻസ് ലാബിലെ സൈബർ ഡിവിഷനിലാണ് ഇതു പരിശോധിക്കുക. കത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നതിനായുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായി മൊബൈൽ ഫോണിൽ പ്രചരിച്ച കത്തുകൾ, ലെറ്റർ പാഡ്, ഒപ്പ്, സീൽ, ഫോണ്ട് തുടങ്ങിയവ പരിശോധിക്കും. ഫൊറൻസിക് ലാബിലെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഡിവിഷനിലാണ് ഇവയുടെ പരിശോധന. കത്തു തയാറാക്കിയവരെയും കത്തു പ്രചരിപ്പിച്ചവരെയും കണ്ടെത്തുകയാണ് ദൗത്യം. വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചാൽ വ്യാജ രേഖ തയാറാക്കിയവരെയും കൈമാറിയവരെയും പ്രതികളാക്കി കേസെടുക്കും. തുടർന്ന് അറസ്റ്റ്. അതിനു ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിനു ധൈര്യമുണ്ടോ ?

∙ പാർട്ടി കമ്മിഷൻ എന്തായി, ഒന്നുമായില്ല

സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങൾക്കു ശേഷം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പനും, കത്തു വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കത്തു വിവാദം പാർട്ടി അന്വേഷിക്കുമെന്നും എല്ലാ വശവും അന്വേഷിക്കുമെന്നും പാർട്ടിക്കാർ തെറ്റു ചെയ്തെങ്കിൽ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞെങ്കിലും ആര് അന്വേഷിക്കുമെന്നു വ്യക്തമാക്കിയില്ല. ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് –ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങൾ നടന്നു. ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ കത്ത് വിവാദം ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പാർട്ടി അന്വേഷിക്കണം എന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കമ്മിഷനെ വയ്ക്കാനാവില്ലെന്നും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച അന്വേഷണത്തി‍ന്റെ ദിശ മനസ്സിലാക്കി മതിയെന്നും പറഞ്ഞതോടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ചർച്ചയിലേക്ക് കടന്നില്ല. ആരോപണ വിധേയർക്കെതിരെ തൽക്കാലം നടപടിയെടുക്കേണ്ടെന്നാണ് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനമെന്നാണു സൂചന. വിവാദം തണുക്കുമ്പോൾ നടപടിയെടുക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അഭിപ്രായമുണ്ട്.

