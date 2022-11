വാളയാറിലെ സഹോദരിമാരുടെ മരണം: കേസ് പുതിയ സിബിഐ സംഘം അന്വേഷിക്കും

പാലക്കാട് ∙ വാളയാറില്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത സഹോദരിമാര്‍ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തില്‍ മരിച്ച കേസ് സിബിഐയുടെ പുതിയ സംഘം അന്വേഷിക്കും. കൊച്ചി യൂണിറ്റിലെ ഡിവൈഎസ്പി വി.എസ്.ഉമയുടെ നേതൃത്വത്തിലാകും അന്വേഷണം. സിബിഐ അഭിഭാഷകന്‍ പാലക്കാട് പോക്സോ കോടതിയെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചതാണിത്. മൂന്നു മാസത്തിനകം അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്ന് പാലക്കാട് പോക്സോ കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

നേരത്തെ, സഹോദരിമാർ പീഡനം സഹിക്കാനാവാതെ ജീവനൊടുക്കിയതാണെന്നു കാണിച്ചു സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും പാലക്കാട് പോക്സോ കോടതി അത് ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, തുടരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു. കേസ് സിബിഐയോടു തന്നെ വീണ്ടും അന്വേഷിക്കാൻ പാലക്കാട് ഫസ്റ്റ് അഡീഷനൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജി എൽ.ജയ്വന്ത് നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

പെൺകുട്ടികളുടെ മരണം കൊലപാതകമല്ലെന്ന പൊലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ശരിവയ്ക്കുന്ന കുറ്റപത്രമാണ് സിബിഐയും സമർപ്പിച്ചത്. ഇതു സ്വീകരിക്കാനാവില്ലെന്നു കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മക്കളുടേതു കൊലപാതകമാണെന്നും സിബിഐ അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തിയില്ലെന്നും അമ്മ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു.

2017 ജനുവരി 13നും മാർച്ച് നാലിനുമായാണു പതിമൂന്നും ഒ‍ൻപതും വയസ്സുള്ള സഹോദരിമാർ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചത്. പ്രതികൾ ശാരീരികമായും ലൈംഗികമായും പീഡിപ്പിച്ചതിൽ മനംനൊന്താണു കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണു കണ്ടെത്തിയത്. കേസിൽ പ്രതികളെ വിട്ടയച്ച പോക്സോ കോടതി വിധി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.

