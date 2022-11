അഞ്ചു വർഷത്തിനു ശേഷം ആ മണിനാദം വീണ്ടും; ബിഗ് ബെൻ പ്രവർത്തനക്ഷമം

ലണ്ടനിലെ വിഖ്യാതമായ എലിസബത്ത് ടവറിലെ ബിഗ് ബെൻ ഘടികാരം വീണ്ടും മണിമുഴക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമിച്ച ഭീമൻ ക്ലോക്ക് ടവറിൽ 2017 ഓഗസ്റ്റ് 21നാണ് ബിഗ് ബെൻ അവസാനമായി മുഴങ്ങിയത്. 157 വർഷമായി മണിക്കൂർ തോറും മണിമുഴക്കുന്ന ബിഗ് ബെന്നിന്റെ പ്രവർത്തനം അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ ഭാഗമായാണ് അന്ന് നിർത്തിവച്ചത്. അതിനു മുൻപ് 2007ലും അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരുന്നു.

ബിഗ് ബെൻ ഘടികാരം (ഫയൽ ചിത്രം) (AP Photo/Alastair Grant)

ഒരാഴ്ചത്തെ പരിശോധനകൾക്കുശേഷം പ്രാദേശിക സമയം നവംബർ 13 ഞായറാഴ്ച പകൽ 11ന് ഘടികാരം ശബ്ദിച്ചുതുടങ്ങും. ഓരോ 15 മിനിറ്റിലും മണിനാദം കേൾക്കാം. 2017ൽ നിർത്തിവച്ചതിനു ശേഷം അഞ്ചു വർഷം ശബ്ദിച്ചില്ലെങ്കിലും 2021ലെ പുതുവർഷത്തലേന്നും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വിട്ട ബ്രിട്ടന്റെ നടപടിയെ അടയാളപ്പെടുത്താനും സെപ്റ്റംബറിൽ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ സംസ്കാരത്തിനുമായി ബിഗ് ബെൻ ശബ്ദിച്ച് സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിരുന്നു.

ബിഗ് ബെൻ ഘടികാരം (ഫയൽ ചിത്രം) (AP Photo/Alastair Grant)

∙ ബ്രിട്ടന്റെ സാംസ്കാരിക പ്രതീകം

സെൻട്രൽ ലണ്ടനിലെ വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ കൊട്ടാരത്തിലെ പാർലമെന്റ് സമുച്ചയത്തിന്റെ ഭാഗമാണു ബിഗ് ബെൻ ഘടികാര ഗോപുരം (എലിസബത്ത് ടവർ എന്ന് ഔദ്യോഗിക നാമം). യുകെയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോട്ടോ എടുക്കപ്പെടുന്ന ചരിത്രസ്മാരകമാണിത്. 315 അടി ഉയരമുള്ള ക്ലോക്ക് ടവർ 1859 മേയ് 31നാണു നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. രണ്ടു ലോകയുദ്ധങ്ങളെ അതിജീവിച്ച ചരിത്രസാക്ഷി കൂടിയാണ്.ബിഗ്‌ബെൻ. ഈ നാഴികമണിയുടെ അപൂർവനാദം കേട്ടാണ് ലണ്ടൻ നഗരം ഉണരുകയും ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത്. ക്ലോക്ക് ടവർ, ഗ്രേറ്റ് ബെൽ, ഗ്രേറ്റ് ക്ലോക്ക് എന്നിവ ചേർന്നതാണ് ‘ബിഗ് ബെൻ’.

ബിഗ് ബെൻ ഘടികാരം (ഫയൽ ചിത്രം) REUTERS/Toby Melville

രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിലെ കനത്ത ബോംബിങ്ങിൽ 1940ൽ ‘മുഖത്തു പരുക്കേറ്റിട്ടും’ ബിഗ് ബെന്നിന്റെ ഹൃദയം മിടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യ ഏറെ മുന്നേറിയിട്ടും 150 വർഷം മുൻപത്തേതുപോലെത്തന്നെ ഇന്നും എല്ലാ തിങ്കൾ, ബുധൻ, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലും കൃത്യമായി ‘വൈൻഡ്’ ചെയ്യുന്നതുമൂലം ഈ സമയമുത്തച്‌ഛന്റെ പ്രവർത്തനം സെക്കൻഡുകൾപോലും കിറുകൃത്യമാണ്.

ബിഗ് ബെൻ ഘടികാരം (ഫയൽ ചിത്രം) (AFP PHOTO / Daniel LEAL-OLIVAS)

ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ചതുർമുഖ ക്ലോക്കാണിത്. വെസ്‌റ്റ്‌മിൻസ്‌റ്ററിലെ കൊട്ടാരം 1834 ഒക്‌ടോബർ 16ന് തീപിടിത്തത്തിൽ നശിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പുനർനിർമിച്ചപ്പോഴാണ് നിലവിലുള്ള ക്ലോക്ക്‌ടവറും ബിഗ്‌ബെൻ മണിയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായത്. മൊത്തം 96 മീറ്ററാണ് ക്ലോക്ക്‌ടവറിന്റെ ഉയരം. ബിഗ് ബെൻ ചരിയുന്നുവെന്ന് എൻജിനീയർമാർ നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്കൊണ്ടു തിരിച്ചറിയാവുന്ന വിധമുള്ള ചരിവ് ഇതിനകം സംഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഗോപുരത്തിന്റെ മുകൾഭാഗം ലംബരേഖയിൽനിന്ന് ഒന്നരയടി മാറിയാണ് നിൽക്കുന്നത്.

ബിഗ് ബെൻ ഘടികാരം (ഫയൽ ചിത്രം) (AP Photo/Alastair Grant) ബിഗ് ബെൻ ഘടികാരം (ഫയൽ ചിത്രം) (Photo - Istockphoto/Vladislav Zolotov)

നേരത്തേയുണ്ട്, ബിഗ് ബെൻ

ബ്രിട്ടിഷ് തലസ്ഥാനമായ ലണ്ടന്റെ മുഖമുദ്രകളിലൊന്നായ ബിഗ് ബെന്നിന്റെ മാതൃക കൊൽക്കത്തയിൽ തലയുയർത്തി നിൽപ്പുണ്ട്. സൗത്ത് ദം ദം മുനിസിപ്പാലിറ്റി മു‍ൻകൈയ്യെടുത്തു നിർമിച്ച ഇതിനു 90 അടിയാണ് ഉയരം. ലേക്ക് ടൗൺ–വിഐപി റോഡുകളുടെ സംഗമസ്ഥാനത്താണു കൊൽക്കത്തയുടെ ബിഗ് ബെൻ.

ബിഗ് ബെൻ ഘടികാരം (ഫയൽ ചിത്രം) (Photo - Istockphoto/lightkey) ബിഗ് ബെൻ ഘടികാരം (ഫയൽ ചിത്രം) (Photo - Istockphoto/anyaivanova)

English Summary: Big Ben Back With A Bong After 5-Year Restoration Project In UK