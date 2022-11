നരോദയിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി പായൽ കുക്രാനി; നരോദ പാട്യ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടയാളുടെ മകൾ

വഡോദര∙ ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നരോദ പാട്യ കൂട്ടക്കൊലക്കേസ് പ്രതിയുടെ മകൾക്കും സ്ഥാനാർഥിത്വം നൽകി ബിജെപി. 160 സ്ഥാനാർഥികളുടെ പട്ടികയാണ് ബിജെപി ഇന്നലെ പുറത്തിറക്കിയത്. അഹമ്മദാബാദ് നഗരത്തിലെ നരോദയിൽനിന്നാണ് മുപ്പതുകാരിയായ അനസ്തെറ്റിസ്റ്റ് പായൽ കുക്രാനി മത്സരിക്കുക.

നേരത്തേ നരോദ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നത് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികളായ ഡോക്ടർമാരായ മായ കോദ്നാനിയും നിർമല വാധ്വാനിയുമാണ്.

2002ലെ കൂട്ടക്കൊലക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട മനോജിന്റെ മകളായ പായൽ കുക്രാനിക്ക് സീറ്റ് നൽകിയതായി ബിജെപി നേതൃത്വം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ട മനോജ് ഇപ്പോൾ പരോളിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. 2002ലെ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിനിടെ 97 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസാണ് നരോദ പാട്യ കേസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്.



English Summary: Daughter of the convict in Naroda Patiya riots case gets BJP ticket in Gujarat