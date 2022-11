രാജിവയ്ക്കില്ലെന്ന് മേയർ; ‘കൗൺസിലർമാരുടെ പിന്തുണയുള്ളിടത്തോളം കാലം തുടരും’

തിരുവനന്തപുരം∙ കത്തു വിവാദത്തിൽ രാജിവയ്ക്കില്ലെന്ന് മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ. കൗൺസിലർമാരുടെ പിന്തുണയുള്ളിടത്തോളം കാലം മേയറായി തുടരുമെന്ന് ആര്യ അറിയിച്ചു. മേയർ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനു മുന്നിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ആര്യ.

‘55 കൗൺസിലർമാർ വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ മേയറായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. കൗൺസിലർമാരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും പിന്തുണയുള്ളിടത്തോളം കാലം മേയറായി തുടരും. മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നൽകിയ പരാതിയിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേട്ടു. നഗരസഭയുടെ ജീവനക്കാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റു പൊതു കാര്യങ്ങളും മൊഴിയുടെ ഭാഗമായി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വഭാവികമായും മുന്നോട്ടു പോകും.

ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം പോസിറ്റീവായാണ് പോകുന്നത്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ രാജി ആവശ്യം ബാലിശമാണ്. ജനപിന്തുണയില്ലാത്ത സമരത്തിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്. ജനങ്ങളെ മാത്രം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയെന്നാണു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സർക്കാരിലും മുഖ്യമന്ത്രിയ‍ിലും വിശ്വാസമുണ്ട്. എനിക്കു പറയാനുള്ളതു കേൾക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തയാറായി. അതുപോലെ, നഗരസഭ ജീവനക്കാരും ഓഫിസ് പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സമരം തുടരുമ്പോഴും വാർഡിലെ ഓരോ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പ്രതിപക്ഷ കൗൺസിലർമാർ നൽകുന്ന കത്തുകൾ പരിശോധിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്

കോടതി എനിക്ക് അയച്ചുവെന്നു പറയപ്പെടുന്ന കത്ത് കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല. അതിൽ എന്തൊക്കെയാണു പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കണം. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിക്കണം, മേയറുടെ ഭാഗം കൂടി കേൾക്കണം എന്ന കോടതിയുടെ നിലപാടിനോടു നന്ദി പറയുന്നു. കോടതി നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കോടതി പറയുന്ന അന്വേഷണത്തിനോടു സഹകരിക്കും. ’–ആര്യ പറഞ്ഞു.

‘കട്ടപണവുമായി മേയറൂട്ടി കോഴിക്കോട്ടേക്കു വിട്ടോ’ എന്ന ആരോപണമുന്നയിച്ച മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണത്തിനെതിരെ മാനനഷ്ട കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കും. മേയറോ നഗരസഭയിലെ ഭരണകക്ഷിയിലെ ആരെങ്കിലുമോ നഗരസഭയുടെ പണം തട്ടിയെടുത്തതായി ആരോപണമുന്നയിച്ചാൽ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും മേയർ പറഞ്ഞു.

