‘നീരവ് മോദി ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ല’; ഭണ്ഡാരി തിരികെയെത്തിയാൽ പ്രിയങ്കയും കുടുങ്ങുമോ?

‘‘ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കണക്കാക്കുന്നത് അവരുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ കൂടി പരിഗണിച്ചാണ്. എന്നാൽ നീരവ് മോദി കടുത്ത വിഷാദരോഗത്തിന്റെ പിടിയിലല്ല, ഇനി അങ്ങനെ ആവാനും സാധ്യതയില്ല. രണ്ട്, നീരവ് മോദി ഇതുവരെ തനിക്കെന്തെങ്കിലും മാനസികമായ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഉള്ളതായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം എന്ന് കൂടെക്കൂടെ സങ്കൽപ്പിക്കുന്നതല്ലാതെ, നീരവ് മോദി ഇതുവരെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുകയോ, സ്വയം അപകടപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയോ അങ്ങനെയെന്തെങ്കിലും പദ്ധതിയിടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ചില പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ’’– 13,500 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് വായ്പാ തട്ടിപ്പു നടത്തിയ ശേഷം യുകെയിലേക്കു കടന്നു കളഞ്ഞ വജ്രവ്യാപാരി നീരവ് മോദിയെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലണ്ടൻ ഹൈക്കോടതി പ്രസ്താവിച്ചതാണിത്. നീരവ് മോദി ആത്മഹത്യാ പ്രവണത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യയിലെ ജയിൽ സാഹചര്യം മോശമാണെന്നും, ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചാൽ ആവശ്യമായ വൈദ്യസഹായം അടക്കമുള്ളവ കിട്ടിയേക്കില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിവിടരുതെന്നുമുള്ള നീരവ് മോദിയുടെ മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധന്റെ വാദങ്ങൾ തള്ളിക്കൊണ്ടായിരുന്നു കോടതിയുടെ തീരുമാനം. കോടതി ഇത്ര കൂടി പറഞ്ഞു, ‘‘നീരവ് മോദിയുടെ മാനസികനിലയും ആത്മഹത്യാ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുമുള്ള വാദങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കൈമാറുന്നത് അനീതിയും ക്രൂര‌തയുമാണെന്ന അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ല’’. 2021 ഏപ്രിലിൽ ആയിരുന്നു നീരവ് മോദിയെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറാനുള്ള ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ ഉത്തരവ് വന്നത്. പിന്നാലെ അന്നത്തെ ആഭ്യന്തര െസക്രട്ടറി പ്രീതി പട്ടേൽ, ഇതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനും ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. പിന്നാലെ നീരവ് മോദി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം ഹൈക്കോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇനി നീരവ് മോദിക്കു പിന്നിൽ നിയമപരമായ മറ്റു വഴികളില്ലേ? ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തി വിദേശത്തേക്കു കടന്ന വിജയ് മല്യ ഉൾപ്പെെടയുള്ളവരെയും തിരികെയെത്തിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിനു സാധിക്കില്ലേ? ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനെ കബളിപ്പിച്ച് എത്ര പേർ വിദേശത്തേക്കു കടന്നിട്ടുണ്ട്? ഇവരിൽ ചിലരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനു പിന്നിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങളുണ്ടോ? വിശദമായി പരിശോധിക്കാം...

∙ ‘ലണ്ടന്‍ ജയിലിനേക്കാൾ സൗകര്യമാണ് മുംബൈയിൽ’

ബാങ്ക് വായ്പാ തട്ടിപ്പു കേസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറാതിരിക്കാനുള്ള അവസാന പിടിവള്ളിയായിരുന്നു, നീരവ് മോദിയെ വിഷാദരോഗം പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നും ആത്മഹത്യാ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുമുള്ള വാദം. ഇക്കാര്യം ഉയർത്തിയാണ് കീഴ്ക്കോടതിയിൽ അദ്ദേഹം വാദിച്ചത്. എന്നാൽ അവിടെയും ഈ വാദം തള്ളിപ്പോയി. തുടർന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറുന്നതിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയേയും യൂറോപ്യൻ കോടതിയേയും സമീപിക്കാൻ ഈ വജ്രവ്യാപാരിക്ക് കഴിയും. ഇത് ഫലപ്രദമായില്ലെങ്കിൽ മോദി വൈകാതെ മുംബൈയിലെ ആർതർ ജയിലിലെത്തും.

മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ നൽകാനും തടവുപുള്ളികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് തടയാനുമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളൊന്നും ആർതർ റോഡ് ജയിലിൽ ഇല്ലെന്നായിരുന്ന നീരവ് മോദിയുടെ വാദം. മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധർക്കു പകരം ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരിക്കും തന്നെ നോക്കുക എന്നും അദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ആർതർ റോഡ് ജയിലിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തങ്ങൾ തൃപ്തരാണെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ പരാമർശം. നീരവ് മോദിക്ക് നിലവിലുള്ളതും ഇനി ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് കരുതുന്നതുമായ രോഗങ്ങളെല്ലാം ചികിത്സിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചത്.

മുംബൈ ആർതർ റോഡ് ജയിലിനു മുന്നിലെ കാഴ്ച. ചിത്രം: SUJIT JAISWAL / AFP

ജയിൽ സാഹചര്യം സംബന്ധിച്ച് കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെ: യഥാർഥത്തിൽ 2019-ൽ മോദി അറസ്റ്റിലായതിനു ശേഷം ലണ്ടനിൽ ലഭിക്കുന്നതിലും മികച്ച സൗകര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി ഒരുക്കാമെന്ന് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്; മാത്രമല്ല, നീരവ് മോദിയുടെ അപേക്ഷ നേരത്തെ തള്ളിയ ജില്ലാ കോടതിയുടെ തീരുമാനം നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്നും കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഹൈക്കോടതി വിധി ഉണ്ടായി 14 ദിവസത്തിനകം സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാം എന്ന് നിയമം ഉണ്ടെങ്കിലും പൊതുജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഈ കേസ് എന്ന് ഹൈക്കോടതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ മേൽക്കോടതി ഇത് പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റൊന്ന് യൂറോപ്യൻ കോർട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൽനിന്ന് വകുപ്പ് 39 അനുസരിച്ച് അനുകൂല വിധിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഇതുവഴി ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറുന്നത് കുറേക്കാലം കൂടി വൈകിപ്പിക്കാൻ നീരവ് മോദിക്ക് സാധിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

∙ ‘ഇന്ത്യയിൽനിന്നു മുങ്ങിയ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളെ വിട്ടുകിട്ടണം’

2022 ഒക്ടോബറിൽ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഇന്റർപോൾ ജനറൽ അസംബ്ലിക്കിടെ, നീരവ് മോദി, വിജയ് മല്യ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിൽനിന്നു മുങ്ങിയ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ യുകെയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അധോലോക നായകൻ ഇഖ്ബാൽ മിർച്ചിയുടെ ഭാര്യ ഹജ്റ മേമനേയും മക്കളായ ആസിഫ്, ജുനൈദ് എന്നിവരെ ‘കണ്ടെത്തി’ കൈമാറാനും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവർക്ക് പുറമെ, ആയുധ ഇടപാടിലെ ഇടനിലക്കാരൻ സഞ്ജയ് ഭണ്ഡ‍ാരി, ചില സൈബർ ക്രിമിനലുകൾ തുടങ്ങിയവരെയും കൈമാറണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

വൈകാതെ സഞ്ജയ് ഭണ്ഡാരിയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി. ഈ മാസം ഏഴിന് ഭണ്ഡാരിയെ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറാൻ‌ ഒരു യുകെ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കഴിഞ്ഞ യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തു നടന്ന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, നികുതി വെട്ടിപ്പ്, ആയുധ ഇടപാടിലെ കോഴ തുടങ്ങിയ കേസുകളാണ് ഭണ്ഡ‍ാരിക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ഭണ്ഡാരിയെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല എന്നാണ് കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഇപ്പോൾ നീരവ് മോദിയുടെ കാര്യത്തിൽ നൽകിയതു പോലെ ഉറപ്പുകൾ ഭണ്ഡാരിയുടെ കാര്യത്തിലും ഇന്ത്യ നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉത്തരവ്. ഭണ്ഡാരിയെ വിട്ടുകിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തിഹാർ ജയിലിൽ പ്രത്യേക സെല്ലിൽ പാർപ്പിക്കുമെന്നും ആവശ്യമായ വൈദ്യസഹായം വിചാരണാ വേളയിൽ നൽകും എന്നുമാണ് ഇന്ത്യ ഉറപ്പു നൽകിയത്.

2010–ൽ തന്നെ ഭണ്ഡാരിക്കെതിരെ ആയുധ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിരുന്നു. 2016–ല്‍ ഭണ്ഡാരിയുടെ വീട് റെയ്‍ഡ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രതിരോധ രേഖകൾ അടക്കം പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്കുള്ള 75 അടിസ്ഥാന പരിശീലന വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഴിമതി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നു കാട്ടി സിബിഐ 2019–ലും കേസ് റജിസ്റ്റർ‌ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ 2016–ൽത്തന്നെ നേപ്പാൾ വഴി ഭണ്ഡാരി യുകെയിലെത്തി എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

∙ ഭണ്ഡാരിയുടെ കൈമാറ്റം പ്രിയങ്കയ്ക്കും തിരിച്ചടി?

ഭണ്ഡാരിയെ വിട്ടുകിട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടന്ന വാദങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്രിട്ടിഷ് കോടതി ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുകൂലമായ വിധി പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നീരവ് മോദി പോകുന്ന നിയമവഴികളിലൂടെയെല്ലാം ഭണ്ഡാരിക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും. തന്നെ കൈമാറരുതെന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണമായി ഭണ്ഡാരിയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഇന്ത്യയിലെ ജയിലുകളുടെ അവസ്ഥയാണ്. അതിനു പുറമെ ജയിൽ അധികൃതരുടെയും മറ്റും ശാരീരിക മർദനത്തിന് ഇരയാകുമെെന്നും അതിനാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറരുത് എന്നുമായിരുന്നു ഭണ്ഡാരി പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ നൽകിയ ഉറപ്പുകളുടെ ബലത്തിലാണ് കൈമാറാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കോടതി വിധി പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി യുകെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി സുവെല്ല ബ്രേവർമാന്റെ അനുമതി ആവശ്യമുണ്ട്.

ഈ കേസിന് രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം കൂടിയുണ്ട്. കാരണം, ഭണ്ഡാരിക്കെതിരെയുള്ള കേസുകൾ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി വാധ്‌രയുടെ ഭർത്താവ് റോബർട്ട് വാധ്‍രയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു എന്നതുെകാണ്ടാണിത്. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, സിബിഐ, ആദായ നികുതി വകുപ്പ്, ഡൽഹി പൊലീസ് തുടങ്ങി നിരവധി ഏജൻസികളാണ് ഭണ്ഡാരിക്കെതിരെ കേസുകൾ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിദേശത്തുള്ള സ്വത്തുക്കളുടെ ആദായം അനുഭവിക്കുകയും എന്നാൽ അത് വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്ത കേസും ഭണ്ഡാരിക്കെതിരെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഭണ്ഡാരിയുടെ വീട്ടിൽ നടന്ന റെയ്ഡിൽ പ്രതിരോധ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയാൾക്കെതിരെ ഔദ്യോഗിക രഹസ്യ നിയമ പ്രകാരവും ഡൽഹി പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.

റെയ്‍ഡിനിടയിൽ ഭണ്ഡാരിയിൽനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ലണ്ടനിലെ സ്വത്തുവകകൾ സംബന്ധിച്ച രേഖകളിലാണ് വാധ്‌രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയും കണ്ടെടുത്തത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. തുടർന്ന് ഫെമ (ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട്) നിയമത്തിന്റെയും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇഡി കേസുകളെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഭണ്ഡാരി ഇന്ത്യയിൽനിന്നു കടന്നതിനു പിന്നാലെ ഇഡി അയാളുടെ സ്വത്തുക്കൾ‌ കണ്ടുകെട്ടി. ദക്ഷിണ ഡൽഹിയിലെ വീടുകളും സ്വർണവും ഉൾപ്പെടെ 26 കോടിയുടേതായിരുന്നു ഇത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് 150 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാവര, ജംഗമ സ്വത്തുക്കൾ ഭണ്ഡാരിക്കുണ്ട് എന്നാണ് ഇഡി പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നാലെ, ഭണ്ഡാരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണ കേസിൽ സ്കൈലൈറ്റ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എന്ന, വാധ്‌രയുമായി ബന്ധമുള്ള സ്ഥാപനത്തിലും റെയ്ഡ് നടന്നു.

റോബർട്ട് വാധ്‌ര. ചിത്രം: PTI

ഒന്നാം യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ അവസാന സമയത്ത് പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇടപാടിൽ, ലണ്ടനിൽ ഭണ്ഡാരി ഡയറക്ടറായ കമ്പനി 49.9 ലക്ഷം ഡോളർ കോഴയായി വാങ്ങിയെന്നും ഇതിൽ നിന്നുള്ള 19 ലക്ഷം ഡോളറുപയോഗിച്ചാണ് ലണ്ടനിലെ ചില വസ്തുവകകൾ വാങ്ങിയതെന്നും ഇഡി പറയുന്നു. ഇതു വാങ്ങി വൈകാതെ അതേ വിലയ്ക്കു തന്നെ ഭണ്ഡാരി, സ്കൈലൈറ്റ് കമ്പനിക്ക് ഈ വസ്തു മറിച്ചു വിറ്റു. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഭണ്ഡാരി 65,000 ഡോളർ ചെലവഴിച്ചതു പോലും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുമാണ് ഇഡിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ. ഈ വസ്തു വാങ്ങിയ കമ്പനിയുടെ പ്രമോട്ടർ എന്ന നിലയിൽ മലയാളി വ്യവസായി സി.സി.തമ്പിയേയും 2020 ജനുവരിയിൽ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

സമാനമായ രീതിയിൽ മറ്റൊരു പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി വിജയ് മല്യയെ കൈമാറാൻ യുകെ ഹൈക്കോടതി 2020–ൽ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അത് ഇതുവരെ സാധ്യമായിട്ടില്ല. മല്യ യുകെയിൽ അഭയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിന്റെ ചർച്ചകൾ നടന്നുവരികയാണ് എന്നുമാണ് വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾ.

∙ രാഷ്ട്രീയ അഭയം കിട്ടുമോ നീരവ് മോദിക്ക്?

നീരവ് മോദിയെ കൈമാറാനുള്ള യുകെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നീരവ് മോദിയേയും സമാന കേസുകളിൽപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക കുറ്റവാളികളെയും എത്രയും വേഗം തിരിച്ചെത്തിക്കാനും നീതി ഉറപ്പാക്കാനും എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തുമെന്ന് വിദേശകാര്യ വക്താവ് അരിന്ദം ബാഗ്ചി വ്യക്തമാക്കി. ഭണ്ഡാരിയെ തിരികെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികളും വേഗത്തിലാക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ നീരവ് മോദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 500 കോടി രൂപയോളം വരുന്ന 39 വസ്തുവകകൾ കണ്ടുകെട്ടാൻ കോടതി ഇഡിക്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. 2019 ഡിസംബറിലാണ് രാജ്യം വിട്ട സാമ്പത്തിക കുറ്റവാളിയായി കോടതി നീരവ് മോദിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നീരവ് മോദി അടുത്തിടെ ബ്രിട്ടനിൽ രാഷ്ട്രീയാഭയം തേടിയിരുന്നു എന്നു റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇത് അംഗീകരിച്ചാൽ മോദിയെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറാനാകില്ല. 2018–ൽ തന്നെ നീരവ് മോദി ഇതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്ക് വായ്പാ തട്ടിപ്പുകളിലൊന്നാണ് നീരവ് മോദിയും അമ്മാവൻ മെഹുൽ ചോക്സിയും നടത്തിയത്. വ്യാജമായുണ്ടാക്കിയ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് അണ്ടർടേക്കിങ് (എൽഒയു) ഉപയോഗിച്ചാണ്, പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽനിന്ന് വായ്പാ രൂപത്തിൽ കോടികൾ തട്ടിച്ചത്. വ്യാപാരാവശ്യത്തിന്, ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകളുടെ വിദേശത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചുകളിൽനിന്ന് വായ്പ ലഭിക്കാൻ ബാങ്കുകൾ തങ്ങളുടെ ഇടപാടുകാർക്ക് നൽകുന്ന ഉറപ്പാണ് എൽഒയു. ഇതുപയോഗിച്ച് രത്നങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനെന്ന പേരിൽ 13,500 കോടി രൂപ വായ്പ എടുക്കുകയും ഈ പണം വിദേശത്തേക്ക് കടത്തുകയുമാണ് നീരവ് മോദിയും ചോക്സിയും ചെയ്തത്. പഞ്ചാബ് നാഷനൽ ബാങ്കിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു ഇതെന്ന് പിന്നീട് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തി. 2018 ജനുവരി അവസാനമാണ് തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് ബാങ്ക് പരാതി നൽകുന്നത്. എന്നാൽ ജനുവരി ഒന്നിനു തന്നെ മോദി ഇന്ത്യ വിട്ടിരുന്നു.

2021–ലെ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ സർക്കാർ പാർലമെന്റിൽ അറിയിച്ചത്, കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയിൽ ബാങ്ക് വായ്പാ തട്ടിപ്പ് നടത്തി രാജ്യം വിട്ട 33 പേർക്കെതിരെ സിബിഐ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഇവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ പ്രതിപക്ഷം സർക്കാരിനെ നിരന്തരം ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നീരവ് മോദി, മെഹുൽ ചോക്സി, വിജയ് മല്യ എന്നീ മൂന്നു പേർ ചേർന്നു മാത്രം ഏകദേശം 22,000 കോടി രൂപയാണ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകളെ പറ്റിച്ച് തട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് കണക്ക്. അതേ സമയം, ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ വ്യക്തമാക്കിയത് ഈ മൂന്നു കുറ്റവാളികളുടെയും പിടിച്ചെടുത്ത സ്വത്തുവകകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്കുകൾ 13,109 കോടി രൂപയോളം തിരിച്ചു പിടിച്ചു എന്നാണ്.

∙ വിജയ് മല്യ എന്ന ‘കിങ് ഓഫ് ഗുഡ് ടൈംസ്’

2005–ൽ വ്യോമയാന ബിസിനസിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് വിജയ് മല്യയുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്. മല്യ ചെയർമാനായ യുണൈറ്റഡ് ബ്രൂവറീസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ആ വർഷമാണ് കിങ്ഫിഷർ എയർലൈൻസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. മൂന്നു വർഷത്തിനുള്ളിൽ, അന്ന് നഷ്ടത്തിലായിരുന്ന എയർ ഡക്കാന്റെ 26 ശതമാനം ഓഹരികൾ 550 കോടി രൂപയ്ക്ക് മല്യ വാങ്ങി. 2008–ലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തോടെ കിങ്ഫിഷറിന്റെ കടം 900 കോടി രൂപയായും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത് 7000 കോടി രൂപയായും വർധിച്ചു. 2012–ൽ കിങ്ഫിഷറിന്റെ 5900 കോടി രൂപ കടം താൻ തിരിച്ച‌ടയ്ക്കാമെന്ന് മല്യ വ്യക്തമാക്കി. ആ വർഷം തന്നെ കിങ്ഫിഷർ പ്രവർത്തനവും അവസാനിപ്പിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും കടം മൊത്തത്തിൽ 13,000 കോടി രൂപയായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

വിജയ് മല്യ. ചിത്രം: AFP

2014–ൽ ഐഡിബിഐ ബാങ്ക് കിങ്ഫിഷറിനു നൽകിയ 900 കോടി രൂപ വായ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിബിഐ റെയ്ഡ് നടത്തുകയും മല്യയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 2016 മാർച്ചിൽ കടം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് മല്യ ബാങ്കുകളുമായി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൺസോർഷ്യം ഡെബ്റ്റ് റിക്കവറി ട്രിബ്യൂണലിൽ പരാതി നൽകി. അന്നു തന്നെ മല്യ യുകെയ്ക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ താൻ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ തയാറാണെന്ന് മല്യ ബാങ്കുകളെ അറിയിച്ചതായ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നു. വൈകാതെ മല്യയുടെ പാസ്പോർട്ട് റദ്ദാക്കി ഇഡി വാറണ്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ അഭ്യർഥന പ്രകാരം 2017–ൽ മല്യ യുകെയിൽ അറസ്റ്റിലായി. പിന്നീട് ജാമ്യം ലഭിച്ച മല്യയെ ‌യുകെയിൽ നടന്ന പല ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളുടെയും ഗാലറിയിൽ കണ്ടു.

വിജയ് മല്യ. ചിത്രം: AFP

2018–ൽ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച മല്യ തന്റെ 13,900 കോടി രൂപ വരുന്ന സ്വത്തുക്കൾ വിൽക്കാൻ തയാറാണ് എന്നറിയിച്ചു. പിന്നാലെ എല്ലാ ബാങ്കുകളും നൽകിയ വായ്പാ തുക– പലിശയൊഴികെ– തിരികെ നൽകാമെന്നും അറിയിച്ചു. താൻ‌ തട്ടിപ്പുക്കാരനല്ലെന്നും ബിസിനസ് നടത്തി നഷ്ടം വന്നയാളാണെന്നും അതിനാൽ വാങ്ങിയ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സമ്മതിച്ച് കേസുകള്‍ ഒഴിവാക്കണമെന്നും മല്യ നിരന്തരമായി ട്വിറ്ററിൽ കുറിപ്പുകളിടാറുണ്ട്. 2019–ൽ മല്യയെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വൈകാതെ മല്യയെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറാനുള്ള ഉത്തരവിൽ അന്നത്തെ യുകെ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി സാജിദ് ജാവിദ് ഒപ്പുവച്ചു. തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്കു കൈമാറരുതെന്ന മല്യയുടെ അപേക്ഷകൾ കോടതി തള്ളി. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മല്യ വീണ്ടും ബ്രിട്ടിഷ് സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചു. പിന്നാലെയാണ് മല്യയെ തത്കാലം കൈമാറാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ചില ‘നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾ’ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും യുകെ ഇന്ത്യയെ അറിയിക്കുന്നത്. മല്യ യുകെയിൽ രാഷ്ട്രീയാഭയം തേടിയിരിക്കുകയാണെന്നും ഇതിൽ തീരുമാനമാകുന്നതിന് അനുസരിച്ചു മാത്രമേ വിട്ടുകിട്ടുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

∙ അതിനാടകീയം ചോക്സിയുടെ ജീവിതം

ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജൂവലറി ബ്രാൻഡുകളിലൊന്നായ ഗീതാഞ്ജലി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപിച്ചത് മെഹുൽ ചോക്സിയാണ്. ചോക്സിയുടെ മരുമകനാണ് നീരവ് മോദി. പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് പുറത്തു വന്നതോടെ 2018 ജനുവരിയിൽ തന്നെ ചോക്സിയും ഇന്ത്യ വിട്ടിരുന്നു. അതിന്റെ തലേവർഷം പൗരത്വം സ്വന്തമാക്കിയ ആന്റിഗ്വ ആന്‍ഡ് ബാർബുഡയിലേക്കാണ് ചോക്സി മുങ്ങിയത്. അടുത്ത വർഷം തന്നെ ചോക്സിയെ തിരികെ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ആരംഭിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ കോടതികളിലും നിയമപോരാട്ടങ്ങൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കെ, നാടകീയ സംഭവങ്ങളാണ് ചോക്സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആന്റിഗ്വയിൽ നടന്നത്.

മെഹുൽ ചോക്‌സി. ഫയൽ ചിത്രം: AFP

2021 മധ്യത്തോടെ ചോക്സിയെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതി ആന്റിഗ്വ പോലീസിന് ലഭിച്ചു. വൈകാതെ അയൽരാജ്യമായ ഡൊമിനിക്കയിൽ വച്ച് ചോക്സി അറസ്റ്റിലായി. സ്വമേധയാ ആന്റിഗ്വ വിട്ടുപോയതുകൊണ്ട് ചോക്സിയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ലെന്നും ഡൊമിനിക്കയിൽനിന്ന് നേരിട്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറാമെന്നും ആന്റിഗ്വ നിലപാടെടുത്തു. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ലാത്തതിനാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറരുത് എന്നായിരുന്നു ചോക്സിയുടെ അഭിഭാഷകന്റെ വാദം. ഇതിനിടെ, ചോക്സിയെ തിരികെ കൊണ്ടു വരാൻ ഇന്ത്യ ഡൊമിനിക്കയിലേക്ക് പ്രത്യേക വിമാനമയച്ചു. ഡൊമിനിക്കൻ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായിരുന്ന ചോക്സി ഇനിയൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നതു വരെ പുറത്തു പോകരുതെന്ന് ഡൊമിനിക്കൻ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. അങ്ങനെ ഡൊമിനിക്കൻ ജയിലിലായ ചോക്സിക്ക് കോടതി ജാമ്യവും നിഷേധിച്ചു. എന്നാൽ ഇത് ആന്റിഗ്വയിലും ഡൊമിനിക്കയിലും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായി വളർന്നു. ചോക്സിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതാണെന്ന വാദം ഇരു രാജ്യങ്ങളിലേയും പ്രതിപക്ഷം ഏറ്റെടുത്തു. ഇതോടെ ഡൊമിനിക്കൻ കോടതി ചോക്സിക്ക് ജാമ്യം നൽകുകയും രാജ്യം വിടാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. തിരിച്ച് ആന്റിഗ്വയിലെത്തിയ ചോക്സി കടുത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ഏജൻസികൾക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചത്.

അനധികൃതമായി രാജ്യത്ത് പ്രവേശിച്ചതിനാണ് ഡൊമിനിക്കൻ സർക്കാർ ചോക്സിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ തന്നെ ഡൊമിനിക്കയിലേക്ക് ബലമായി തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുകയും മർദ്ദിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്ന് ചോക്സി ആരോപിക്കുന്നു. ബാർബറ ജറാബിക എന്നൊരു സ്ത്രീയെ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യൻ രഹസ്യാന്വഷണ ഏജൻസികൾ തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതാണ് എന്നായിരുന്നു ചോക്സിയുടെ ആരോപണം. സംഭവത്തിൽ ബാർബറയുടെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ച് ആന്റിഗ്വ പ്രധാനമന്ത്രിയും ചോക്സിയുടെ അഭിഭാഷകനും വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. ചോക്സി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാമുകിക്കൊപ്പം പുറത്തു പോവുകയും അങ്ങനെ ഡൊമിനിക്കയിലെത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തതാണ് എന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആദ്യ പ്രസ്താവന. എന്നാൽ ആന്റിഗ്വ പൊലീസിനു നൽകിയ പരാതിയിൽ ചോക്സി പറയുന്നത് ബാർബറയാണ് താനുമായുള്ള സൗഹൃദത്തിന് മുൻകൈയെടുത്തത് എന്നും, കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി വൈകുന്നേരം ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നുമാണ്.

ബാർബറയും ചോക്‌സിയും.

തന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടു പോകണമെന്ന് ബാർബറ ക്ഷണിച്ചിട്ടാണ് താൻ അവരുടെ വീട്ടിലെത്തിയതെന്നും ആ സമയത്ത് രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ എട്ടോളം പേർ ചേർന്നു തന്നെ മർദ്ദിക്കുകയും ഡൊമിനിക്കയിലേക്ക് ഒരു ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് ചോക്സി പറഞ്ഞത്. ഇന്ത്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ആളുകളായിരുന്നു അവരെന്നും ബാർബറ അവരെ തടയാൻ ഒരു ശ്രമവും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നും ചോക്സി ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ചോക്സിയാണ് സൗഹൃദത്തിന് മുൻകൈയെടുത്തതെന്നും തന്നോടു പ്രണയാഭ്യർഥന നടത്തിയിരുന്നെന്നും ബാർബറ ഒരു ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷനോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ചോക്സി അയച്ച, പ്രണയം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സന്ദേശങ്ങളും പുറത്തു വിട്ട അവർ തനിക്ക് സമ്മാനമായി തന്നെ രത്നമോതിരവും ബ്രേസ്‍ലെറ്റും വ്യാജമാണെന്ന് പിന്നീട് തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും പറഞ്ഞു. ചോക്സിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ താൻ കൂട്ടുനിന്നിട്ടില്ലെന്നും അനാവശ്യമായി തന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പേര് കേസിലേക്കു വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയായിരുന്നു എന്നുമാണ് ഈ ഹംഗേറിയൻ യുവതി പറയുന്നത്. എന്നാൽ ബാർബറയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നല്ല, മറിച്ച് അവർക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചാണ് ചോക്സി ഡൊമിനിക്കയിലെത്തിയത് എന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

എന്തായാലും വിദേശത്തേക്ക് മുങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ കോടീശ്വരന്മാർക്ക് പൊതുവെ കഷ്ടകാലമാണ് എന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. ഈ സമ്പന്നർ കോടികൾ മുക്കി വിദേശത്തേക്ക് കടന്നത് നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിനേയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ 2024–ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് ഇവരെ തിരികെ ഇന്ത്യന്‍ നിയമത്തിനു മുമ്പിലെത്തിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അഭിമാന പ്രശ്നവുമാണ്. അതിനായി സർക്കാർ‌ എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തുമെന്നതും ഉറപ്പ്.

English Summary: Nirav Modi, Vijay Mallya, Mehul Choksi... Story of the Fugitives that India is Trying to Bring Back