പൊലീസിനെ അസഭ്യം വിളിച്ച സൈനികനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസ്

തിരുവനന്തപുരം∙ പാങ്ങോട് പൊലീസുകാരെ അസഭ്യം വിളിച്ച സൈനികനെതിരെ കൂടുതൽ കേസ്. ഡോക്ടറെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും വനിതാ ജീവനക്കാരെ അസഭ്യം വിളിച്ചെന്നുമാണ് ഭരതന്നൂർ സ്വദേശിയായ വൈശാഖിനെതിരെയുള്ള കേസ്.

ഇന്നലെയായിരുന്നു സംഭവമുണ്ടായത്. കാലിന് മുറിവ് പറ്റി പാങ്ങോടുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയെത്തിയതായിരുന്നു വൈശാഖ് എന്ന വിമൽ വേണു. പരുക്ക് എങ്ങനെ പറ്റിയെന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ആശുപത്രി ജീവനക്കാതെ അസഭ്യം വിളിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് പൊലീസ് എത്തി. ഇയാൾ പൊലീസിനെയും ചീത്ത വിളിച്ചു.

പിന്നീട് ആശുപത്രിയിൽനിന്നു പോയ ഇയാളെ മദ്യപിച്ചു വാഹനമോടിച്ചതിനു പിടികൂടിയെങ്കിലും വിട്ടയച്ചു. ചീത്തവിളിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതി ഒളിവിലാണെന്നും തിരച്ചിൽ നടക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Non bailable case against soldier in Thiruvananthapuram