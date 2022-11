ബോംബ് ഷെൽട്ടർ പരിശോധന, ഖേഴ്സനിലെ പിന്മാറ്റം; പുട്ടിൻ പതുങ്ങുന്നത് വൻയുദ്ധത്തിനോ?

ശീതയുദ്ധകാലത്തിനു മൂന്നു ദശകത്തിനു ശേഷം റഷ്യ ആദ്യമായി ബോംബ് ഷെൽട്ടറുകൾ പരിശോധിക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നു. യുക്രെയ്നുമായുള്ള യുദ്ധം ആരംഭിച്ച് ഒൻപതാം മാസമാണ് റഷ്യയുടെ നീക്കം. സോവിയറ്റ് കാലത്തിനുശേഷം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഉപകരണങ്ങളും മറ്റും വൃത്തിയാക്കുകയും അനുബന്ധ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉറപ്പു പരിശോധിക്കുകയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുകയുമാണ് റഷ്യ എന്നാണ് വിവരം. യുദ്ധം കൈവിട്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാനുതകുന്ന തരത്തിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുകയാണെന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അനൗദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.

അടുത്തവർഷം മുതൽ സ്കൂളുകളിൽ സോവിയറ്റ് കാലത്തേതുപോലെ അടിസ്ഥാന സൈനിക പരിശീലനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഈയാഴ്ച റഷ്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നു. സെപ്റ്റംബറിൽ മൂന്നു ലക്ഷം റിസർവ് സേനയെ സജ്ജമാക്കുമെന്ന പുട്ടിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തെ ഇതുമായി ചേർത്തു വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനൊപ്പമാണ് തന്ത്രപ്രധാന നഗരമായ ഖേഴ്സനിൽനിന്ന് പിൻമാറുമെന്ന് റഷ്യയുടെ പ്രഖ്യാപനം വരുന്നതും! വൻ യുദ്ധത്തിനാണോ റഷ്യയുടെ പദ്ധതി? പുലി പതുങ്ങുന്നതുപോലെ ഒന്നു പിൻവാങ്ങി വർധിത വീര്യത്തോടെ തിരിച്ചടിക്കുകയാണോ ഉദ്ദേശ്യം?

∙ ശരിക്കും റഷ്യ ഖേഴ്സനിൽനിന്ന് പിന്മാറുമോ?

യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യൻ ആക്രമണത്തെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ജനറൽ സെർഗെ സുറോവൈകിൻ ബുധനാഴ്ച ടിവിയിലൂടെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു പറഞ്ഞു – ‘‘ഖേഴ്സനിൽനിന്ന് റഷ്യൻ സൈന്യം പിന്മാറുകയാണ്’’. അപ്പോൾ സുറോവൈകിന്റെ അരികിൽ റഷ്യൻ പ്രതിരോധമന്ത്രി സെർഗെ ഷൊയ്ഗുവും ഉണ്ടായിരുന്നു. സുറോവൈകിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ ക്യാമറകൾ ഷൊയ്ഗുവിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. സുറോവൈകിന്റെ നിലപാടിനോട് യോജിക്കുന്നുവെന്നും സൈനികരെയും ആയുധങ്ങളും മറ്റും സുരക്ഷിതമായി നീപാ നദി (Dnieper River) കടത്താൻ വേണ്ടതു ചെയ്യുമെന്നും ഷൊയ്ഗു അറിയിച്ചു.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (Image - Istockphoto/repinanatoly)

കുറച്ചു മണിക്കൂറുകൾക്കുശേഷം, പ്രാദേശിക സമയം രാത്രി പതിനൊന്നിനു റഷ്യൻ സൈനിക വാഹനങ്ങൾ ഖേഴ്സൻ വിടുന്നതു കണ്ടുവെന്ന് പ്രദേശവാസികളെ ഉദ്ധരിച്ച് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ശരിക്കും റഷ്യ ഖേഴ്സൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയോ? 2014ൽ യുക്രെയ്നിൽനിന്ന് റഷ്യ അടർത്തിയെടുത്ത ക്രൈമിയയിലേക്കു പോകാനുള്ള കരമാർഗമാണ് ഖേഴ്സൻ. ഫെബ്രുവരി 26ന് യുദ്ധം ആരംഭിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ റഷ്യ ഖേഴ്സൻ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. മധ്യ യുക്രെയ്നിൽ നീപാ നദിയുടെ കരിയിലുള്ള നിപ്രോ നഗരം ക്രൈമിയയ്ക്കും യുക്രെയ്നും പ്രധാനപ്പെട്ട ശുദ്ധജലസ്രോതസ്സാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതു റഷ്യ കൈവിടുകയെന്നു പറയുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമാണ്.

∙ റഷ്യയുടെ കെണിയെന്ന് യുക്രെയ്ൻ

ഖേഴ്സനിൽനിന്നു റഷ്യ പിന്മാറുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം വന്നെങ്കിലും കരുതലോടെയായിരുന്നു യുക്രെയ്ന്റെ നീക്കം. ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപനം വന്നതിനു പിന്നാലെ റഷ്യൻ സേന പിൻവാങ്ങിത്തുടങ്ങി. വ്യാഴാഴ്ച ഖേഴ്സനിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം യുക്രെയ്ൻ സൈന്യം കൈവശമാക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കരുതലോടെ മുന്നോട്ടുപോയാൽ മതിയെന്നാണ് യുക്രെയ്ൻ സേനയ്ക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദേശം. പിൻവാങ്ങിയ റഷ്യൻ സേന പ്രദേശത്തെ ‘മരണത്തിന്റെ നഗര’മാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് യുക്രെയ്ൻ സംശയിക്കുന്നത്. യുക്രെയ്ൻ പിടിച്ചെടുത്ത പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഷെല്ലാക്രമണം നടത്തുകയാണ് റഷ്യയുടെ പരിപാടിയെന്നും സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന ക്യാംപുകൾക്കു നേരെയും ആക്രമണം നടത്തുന്നുവെന്നും യുക്രെയ്ൻ സൈനിക വക്താവ് വ്ലാഡിസ്ലാവ് നസറോവ് പറയുന്നു. എന്നാൽ പിൻമാറ്റത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയെന്നാണ് അവിടെനിന്നുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കി (ഫയൽ ചിത്രം) (Photo by Rich Fury / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഖേഴ്സന്റെ തെക്കുനിന്ന് ഏഴു കിലോമീറ്ററോളം യുക്രെയ്ൻ സേന തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്നിഹുറിവ്ക, കിസെലിവ്ക എന്നീ നഗരങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണവും ഏറ്റെടുത്തു. ഖേഴ്സൻ നഗരത്തിൽനിന്ന് 15 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് കിസെലിവ്ക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. റഷ്യ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച നാലു യുക്രെയ്ൻ നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഖേഴ്സൻ. ‘ഈ നഗരങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ എന്നെന്നും റഷ്യൻ പൗരന്മാർ ആയിരിക്കു’മെന്ന് പുട്ടിൻ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രദേശം ഉപേക്ഷിച്ച് റഷ്യ പോകുമോ എന്ന സംശയമാണ് യുക്രെയ്ൻ ഉയർത്തുന്നത്. ശത്രുവിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന എന്തും നശിപ്പിച്ചുകളയുന്ന സ്കോർച്ച്ഡ് എർത് നയം റഷ്യൻ സേന നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന സന്ദേഹവുമുണ്ട്. ‘‘അപ്പാർട്മെന്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ എന്തെല്ലാം നശിപ്പിക്കാമോ അതെല്ലാം ചെയ്താണ് റഷ്യ പോകുന്നത്. നഗരത്തെ നാശമാക്കാനുള്ള ആയുധങ്ങളാണ് അവരുടെ കൈവശം. ഇതാണ് റഷ്യയുടെ ലോകം – വരിക, കൊള്ളയടിക്കുക, ആഘോഷിക്കുക, സാക്ഷികളെ വധിക്കുക, അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, കടന്നുകളയുക’’ – യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കിയുടെ ഉപദേശകൻ മിഖെയ്‌ലോ പഡോലിയാക് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

അതേസമയം, ക്രൈമിയയിൽ ഖേഴ്സന്‍ അതിർത്തിക്കു സമീപം ട്രെഞ്ചുകൾ നിർമിച്ചുവെന്ന് ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. പിന്മാറുന്ന സേനയെ യുക്രെയ്ൻ പിന്നാലെയെത്തി ആക്രമിക്കുമെന്ന റഷ്യയുടെ ഭയമാകാം ട്രെഞ്ച് നിർമാണത്തിനു പിന്നിലെന്നാണ് യുഎസ് ജോയിന്റ് ചീഫ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ചെയർമാൻ ജനറൽ മാർക്ക് മില്ലെയുടെ നിലപാട്. നീപാ നദിക്കു കിഴക്കോട്ടു മാറാനുള്ള റഷ്യയുടെ തീരുമാനം വന്നതിനു പിന്നാലെ തെക്കൻ യുക്രെയ്നിലെ 41 സെറ്റിൽമെന്റുകൾ മോചിപ്പിച്ചുവെന്ന് സെലൻസ്കി അറിയിച്ചു.

∙ പുട്ടിന്റെ മുഖത്തേറ്റ അടി, എന്താണ് ലക്ഷ്യം?

നീപാ നദിയുടെ കിഴക്കു ഭാഗത്തേക്കു സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കുകയാണെന്നാണ് റഷ്യ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൈനികരുടെയും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെയും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് പിന്മാറുന്നതെന്നാണ് റഷ്യയുടെ നിലപാട്. പിന്മാറ്റത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം പുറമേ എന്തുതന്നെയായാലും വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ മുഖത്തേറ്റ അടിയായിത്തന്നെ കണക്കാക്കണമെന്നാണ് ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരുടെ പക്ഷം. നീപാ നദിയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലേക്കു റഷ്യ മാറിയാൽ അവരുടെ സപ്ലൈ ലൈനുകൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാകും. അതോടെ മേഖലയിൽ ആഴത്തിലുള്ള പ്രതിരോധം ഒരുക്കാൻ റഷ്യയ്ക്കു സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നീപാ നദി കടന്നുള്ള യുക്രെയ്ന്റെ ആക്രമണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് വിശകലനം.

റഷ്യയുടെ ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ട യുക്രെയ്നിലെ ബോറോഡിയൻക മേഖലയിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. 2022 ഏപ്രിൽ 4ലെ ചിത്രം. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)

എന്നാൽ പിന്മാറുമെന്ന് അറിയിച്ചെങ്കിലും ഖേഴ്സന്റെ കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം സ്ഥലമെങ്കിലും റഷ്യയുടെ കൈവശം തന്നെയായിരിക്കുമെന്നാണു നിഗമനം. അസോവ് കടൽത്തീരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗം റഷ്യയുടെ കയ്യിൽത്തന്നെയിരിക്കാനാണു സാധ്യത. ഇതു മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി കൂടി സൃഷ്ടിക്കും. നീപാ നദിയുടെ കിഴക്കൻ തീരം റഷ്യ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ, ക്രൈമിയയിലേക്കു ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്ന ക‌നാൽ നശിപ്പിക്കാൻ യുക്രെയ്ൻ ശ്രമിച്ചേക്കും.

ഖാർകിവ് മേഖലയിൽനിന്ന് യുക്രെയ്ൻ റഷ്യയെ തുരത്തി രണ്ടു മാസങ്ങൾക്കുശേഷമാണു ഖേഴ്സനിലെ പിന്മാറ്റ പ്രഖ്യാപനം വരുന്നത്. സെലൻസ്കി ഭരണകൂടത്തെ മാറ്റി റഷ്യൻ അനുകൂല ഭരണകൂടത്തെ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു യുദ്ധം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ റഷ്യയുടെ ലക്ഷ്യം. യുക്രെയ്ന്റെ കടുത്ത ചെറുത്തുനിൽപ്പോടെ ഈ ലക്ഷ്യം അപ്രാപ്യമായി. മരിയുപോൾ വരെ മാത്രമേ റഷ്യയ്ക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. ആ നഗരം മുച്ചൂടും നശിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവർക്കു പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. റഷ്യയുടെ അധിനിവേശം ‘അതിഭീകര യുദ്ധതന്ത്ര പരാജയ’മായിപ്പോയെന്ന് ജനറൽ മില്ലെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ‘‘ഇതുവരെ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം റഷ്യൻ സൈനികർക്കു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയോ പരുക്കേൽക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് യുഎസ് വിശ്വസിക്കുന്നു. യുക്രെയ്ന്റെ ഭാഗത്തും സമാന സ്ഥിതിയാണ്’’ – ജനറൽ മില്ലെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എത്രപേർ മരിച്ചുവെന്നത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

ആഴ്ചകളെടുത്തു മാത്രമേ ഖേഴ്സനിൽ വിന്യസിച്ച 30,000ൽ അധികം റഷ്യൻ സൈനികർ പിന്മാറുകയുള്ളൂ. നഗരത്തെയും നീപാ നദിയുടെ കിഴക്കുഭാഗത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏക പാലം ഈയാഴ്ച യുക്രെയ്ൻ സേന തകർത്തിരുന്നു. ഖേഴ്സനിൽനിന്നുള്ള പിന്മാറ്റത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജെൻസ് സ്റ്റോൾറ്റൻബർഗ്, യഥാർഥത്തിൽ റഷ്യ എത്രത്തോളം പിന്മാറുമെന്ന് അറിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു. പിന്മാറ്റ പ്രഖ്യാപനവും ട്രെഞ്ച് നിർമാണവും വ്യക്തമാക്കുന്നത് നീപാ നദിയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്തേക്കു പിന്മാറുക മാത്രമാണ് റഷ്യയുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്നതാണെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉദ്ധരിച്ച് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (Image - istockphoto/Irina Gutyryak)

ഖേഴ്സനിൽനിന്നുള്ള പിന്മാറ്റം യാഥാർഥ്യമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും കിഴക്ക് ഡൊണെറ്റ്ക്സിൽ ഇരു സൈന്യവും രൂക്ഷമായ പോരാട്ടത്തിലാണ്. കിഴക്കൻ ഡോൺബാസ് മേഖലയിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. നൂറുകണക്കിന് റഷ്യൻ സൈനികരെ വധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് യുക്രെയ്ന്റെ അവകാശവാദം. എന്തുതന്നെയായാലും റഷ്യയുടെ പിന്മാറ്റ പ്രഖ്യാപനം യുക്രെയ്ൻ സൈന്യത്തിന്റെ മനോവീര്യം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വടക്കുകിഴക്കുള്ള ഖാർകിവ് മേഖല തിരിച്ചുപിടിച്ചതിനു രണ്ടുമാസത്തിനുശേഷമാണ് ഖേഴ്സനിലെ പിന്മാറ്റ വാർത്തയും വരുന്നത്. ശൈത്യകാലത്തിനു മുൻപ് ഇതു സംഭവിച്ചത് ഗുണകരമാണെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് യുക്രെയ്ന്റേത്. കടുത്ത മഞ്ഞിലൂടെ യുദ്ധം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതാണ്. ഖേഴ്സൻ പിന്മാറ്റം യുക്രെയ്നിലെങ്ങും ആഘോഷമാക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ യുക്രെയ്ന്റെ പോരാട്ടത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് പ്രചാരണങ്ങൾ.

English Summary: Why Russia withdraws from Kherson and the meaning of cold-war-era bomb shelters checking