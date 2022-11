ഇന്ത്യയെ തകർക്കാൻ പാക്ക് സഹായം,ചെവിക്ക് പിടിച്ച് മോദി സർക്കാർ; ശാന്തം വടക്കുകിഴക്ക്

ഒരിക്കൽ ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ വാർത്തകളിൽ നിറച്ചിരുന്നത്. ഇന്നത്, കലാപകാരികളുടെ കീഴടങ്ങലുകളായി വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ കലാപങ്ങളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം 2014 മുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടെന്നാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 2020-21ലെ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തല്ലും അതോടൊപ്പം നൽകുന്ന തലോടലും കലാപകാരികളെ മുഖ്യധാരാ സമൂഹവുമായി ചേരുന്നതിനും പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഏറെ സഹായിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. വടക്കു കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ കലാപങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ചെന്നു പറയാനാവില്ല. ഇടയ്ക്കിടെയാണെങ്കിലും ഏറ്റുമുട്ടലും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലും തുടരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ രക്തരൂഷിതമായ ഒരു കാലത്തിൽനിന്ന് സമാധാനത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു വരവിന്റെ ഒരാശ്വാസം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളിലുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാര്‍ തടയിട്ടത്? അവിടുത്തെ ആയുധധാരികളെ സമാധാനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് എങ്ങനെയാണ്? കൊടുങ്കാറ്റിനു മുൻപുള്ള ശാന്തതയാണോ ഇപ്പോൾ അവിടെയുള്ളത്? വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖല വീണ്ടും കലാപകാലത്തേക്കു തിരിച്ചു പോകുമോ?

∙ തോക്കു വേണ്ട, ജീവിച്ചാൽ മതി

ഇക്കഴിഞ്ഞ 8 വർഷത്തിനിടെയാണ് വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ കീഴടങ്ങൽ ആരംഭിച്ചത്. 2014 നു ശേഷം കീഴടങ്ങിയത് 6070 പോരാളികളാണ്. വടക്കു കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ കലാപങ്ങളുടെ എണ്ണം 74 ശതമാനം കുറയുകയും ചെയ്തു. സാധാരണക്കാരുടെ മരണത്തിലും 89% കുറവുണ്ട്. ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ് റായ് രാജ്യസഭയിൽ 2022 ഓഗസ്റ്റ് 3ന് നടത്തിയ പ്രസ്താവന അനുസരിച്ചാണിത്. മറ്റു കണക്കുകളിങ്ങനെ:

∙ തലോടൽ ഫലിച്ചു, കലാപകാരികൾക്കു മനംമാറ്റം

കലാപകാരികളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്താനും ക്രിയാത്മകമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട ഏതാനും പദ്ധതികളാണ് സത്യത്തിൽ ഈ കീഴടങ്ങലുകൾ‌ക്കു വഴി തെളിച്ചത്. വിവിധ സർക്കാരുകൾ വർഷങ്ങളോളം നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഫലവത്തായത്. കലാപകാരികളെ ജീവിതത്തിലേക്കു തിരികെ കൊണ്ടു വരാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതികൾ. കീഴടങ്ങുന്ന ഓരോ കലാപകാരിക്കും 4 ലക്ഷം രൂപ ഓരോരുത്തരുടെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ മൂന്നു വർഷത്തേക്ക് സ്ഥിര നിക്ഷേപമായി സൂക്ഷിക്കും. കീഴടങ്ങുന്ന തീയതി മുതൽ മൂന്നു വർഷത്തേക്ക് പ്രതിമാസം 6000 രൂപ സ്റ്റൈപെൻഡ് നൽകും. കീഴടങ്ങുന്നവരുടെ കൈകളിലുള്ള ആയുധത്തിന് ആനുപാതികമായി പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകും. കൂടാതെ സ്വയംതൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ, കീഴടങ്ങുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക തൊഴിൽ പരിശീലനം. ആവശ്യമെങ്കിൽ തുടർ പഠനത്തിനുള്ള സൗകര്യവും ലഭ്യമാക്കും. ഇവയ്ക്കു പുറമെ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം. ഒരുക്കും. ഇവരുടെ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ തുകയുടെ 90 ശതമാനവും വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള പ്രത്യേക ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് (എസ്ആർഇ). അതായത് കേന്ദ്ര വിഹിതമായി നൽകുന്നുവെന്നർഥം.

∙ കീഴടങ്ങിയാൽ സഹായം, 3 വർഷം നിരീക്ഷണം

വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കലാപകാരികളുടെ കീഴടങ്ങൽ പദ്ധതി ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് 1998 ജനുവരി ഒന്നിനാണ്. കാര്യമായ കീഴടങ്ങൾ അന്നുണ്ടായില്ല. 2018 ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് നവീകരിച്ച പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ കൂടുതൽപ്പേർ കീഴടങ്ങാൻ സന്നദ്ധരായി എത്തി എന്നതാണു സത്യം. പ്രതിമാസം ആറായിരം രൂപയും പ്രത്യേക ധനസഹായമായി നാലു ലക്ഷം രൂപയും കിട്ടിയാൽ ആരാണെങ്കിലും കീഴടങ്ങിപ്പോകില്ലേ. കീഴടങ്ങുന്നവരെ മൂന്നു വർഷം തുടർച്ചായി നിരീക്ഷിക്കും. ആ കാലയളവിലെ സ്വഭാവം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ബാക്കി നടപടികൾ.

കലാപവുമായോ, മറ്റേതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യ സംഘങ്ങളുമായോ ഇടപെടുന്നതായി കണ്ടെത്തിയാൽ ശക്തമായ ശിക്ഷയാണ്. കൂടാതെ, കീഴടങ്ങുന്നവർക്ക് നൽകി വരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും നിർത്തലാക്കും. കലാപകലുഷിതമായ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സേനാവിഭാഗങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ഇടപെടലാണ് നൂറു കണക്കിന് കലാപകാരികളെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കീഴടങ്ങൽ പദ്ധതിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്. കീഴടങ്ങാത്തവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതാണ് രീതി. 2018ൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതി കാര്യമായ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതായാണ് വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

∙ ഗോത്ര വർഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം സ്വയംഭരണം

വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മിക്ക മേഖലകളിലും ഗോത്രവർഗ വിഭാഗങ്ങളാണു കൂടുതൽ. ബ്രിട്ടിഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച സമയത്ത് വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ കാര്യമായി ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിനു മുന്നോടിയായി ഈ മേഖലയെയും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ ശ്രമം നടത്തി. അവരെയും ഇന്ത്യൻ മുഖ്യധാരാ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാനാണ് അന്നു ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ, അതിനെ എതിർത്ത് നാഗാ നാഷനൽ കൗൺസിൽ (എൻഎൻസി) രൂപീകരിച്ച് നാഗാ ഹിൽസ് സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി 1947 ഓഗസ്റ്റ് 14ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒരുപക്ഷേ, വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആദ്യ കലാപസംഘമാകും എൻഎൻസി.

നാഗാ മലനിരകളിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം എത്തിയത് 1956 ജനുവരിയിൽ. ആ മേഖലയെ ഏറ്റവും കലാപകലുഷിതമായ പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തുടർന്നിങ്ങോട്ട് ഓരോ മേഖലയുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി അതതു മേഖലകളിലെ കലാപകാരികൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. എൻഎൻസി ഗറില്ലാ പോരാളികൾക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനവും ആയുധവും നൽകിയത് പാകിസ്ഥാനാണെന്ന് അന്ന് തെളിഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്ന് ചൈനയും ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു.

∙ എന്തുകൊണ്ട് തോക്കെടുത്തു?

ഒരിക്കൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമായിരുന്നു ഇവരെ കലാപങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. എന്നാൽ അടുത്ത കാലത്ത് ഭക്ഷണത്തിനും പണത്തിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇവരുടെ പോരാട്ടം. അവിടെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളുടെ നീക്കം ഫലിച്ചത്. ഇപ്പോൾ വടക്കു കിഴക്കൻ കലാപകാരികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യത്തേക്കാൾ വലുത്, പണവും ഭക്ഷണവുമാണ്. അതിനായാണ് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ സംഘം ഏർപ്പെടുന്നതും. പണവും ഉപജീവനമാർഗവും സുരക്ഷയും സർക്കാർ നൽകുമ്പോൾ കലാപം വെടിയാൻ ഇവർക്കു രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോത്ര വൈവിധ്യമുള്ള മേഖലയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ. നരവംശശാസ്ത്ര സർവേ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ 635 ഗോത്ര വർഗ വിഭാഗങ്ങളിൽ 213 എണ്ണവും ഈ മേഖലയിലാണ്. ഓരോ ഗോത്രത്തിനും സവിശേഷമായ ഭാഷയും വേഷവും സംസ്‌കാരവുമുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യധാരാ സമൂഹവുമായി ഇടചേർന്നാൽ തങ്ങളുടെ സ്വത്വം നഷ്ടപ്പെടുമോയെന്നാണ് ഇവരുടെ പേടി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഓരോ ഗോത്രവും തങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ചെറുത്തു നിൽപ് നടത്തുന്നു.

മേഖലയിൽ മതിയായ റോഡോ, റെയിൽ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളോ ണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ മേഖലയിൽ വികസനം എത്തിച്ചേരുന്നത് വളരെ വൈകിയാണെന്നത് വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയുടെ എക്കാലത്തെയും പരാതിയാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എത്താത്തുകൊണ്ട് കാര്യമായ സാമ്പത്തിക വികസനവും നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തൊഴിലവസരങ്ങളും കുറവാണ്. തൊഴിലില്ലാത്ത യുവാക്കളെ വളരെ എളുപ്പം കലാപസംഘത്തിലേക്ക് അണിചേർക്കാന്‍ സാധിക്കും. മേഖലയിലെ 80% ജനങ്ങളും കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചാണു ജീവിക്കുന്നത്. തങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടവരാണെന്ന തോന്നൽ ഇവിടുത്തുകാരെല്ലാം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പൊതുവികാരമാണ്. ഇവരുടെ രൂപത്തെയും വേഷത്തെയും ഭാഷയെയും ഭക്ഷണരീതിയെയും എന്തിന് നടപ്പിനെയും ഇരുപ്പിനെയും വരെ മുഖ്യധാരാ സമൂഹം കളിയാക്കുന്നുണ്ടെന്നതും യാഥാര്‍ഥ്യം.

∙ കലാപങ്ങളുടെ വഴിത്താര

1971ലെ ബംഗ്ലദേശിന്റെ മോചനമാണു, ഫലത്തിൽ വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയ്ക്കേറ്റ വലിയ തിരിച്ചടികളിലൊന്ന്. അന്നു വൻതോതിലായിരുന്നു അസമിലേക്ക് അഭയാർഥി പ്രവാഹം. അസം കൂടാതെ മറ്റു വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും അഭയാർഥികൾ ചേക്കേറി. 1979ൽ അസമിലെ ഒരു ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ എടുത്ത കണക്കു പ്രകാരം 45,000ത്തിൽ അധികം അഭയാർഥികൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു. അന്ന് തദ്ദേശവാസികളുടെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന തോന്നലിൽനിന്നാണ് ഉൾഫാ തീവ്രവാദികളുടെ വരവ്. തദ്ദേശവാസികൾ സംഘടിച്ച് യുണൈറ്റഡ് നാഷനൽ ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട് അഥവാ ഉൾഫ (യുഎൽഎഫ്എ) രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു. 1979 ഏപ്രിലിലാണ് ഉൾഫയുടെ പ്രവത്തനം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്നങ്ങോട്ട് അസമിനു പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്നതാകട്ടെ, ഉൾഫാ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചോരക്കഥകളും...

മ്യാൻമർ, ഭൂട്ടാൻ, നേപ്പാൾ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലഹരി മാഫിയയും വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ കലാപകാരികള്‍ക്കായി പണമൊഴുക്കിയിരുന്നു. മേഖലയിലെ മിക്ക കലാപ സംഘങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതും ലഹരി മാഫിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലഹരി കടത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതിനു പകരമായിട്ടായിരുന്നു പണവും ആയുധങ്ങളും ലഹരി മാഫിയ കൈമാറിയിരുന്നത്. എന്നാൽ എൻഎന്‍സി–ഉൾഫ പോരാളികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിവും ലഹരിക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇപ്പോൾ കാര്യമായ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളെയും ഗോത്രത്തലവന്മാരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് കേന്ദ്രം കൈക്കൊണ്ട നടപടികൾ പലതും വിജയം കണ്ടതിന്റെ സൂചനകളാണ് ചുറ്റിലും. വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം സമാധാനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖല എത്തുകയാണ്. ഈ സമാധാനം നിലനിൽക്കണമെന്ന് ഏവരും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രതീക്ഷയോടെ, സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിൽ കർശന നിരീക്ഷണവുമുണ്ട് മേഖലയിൽ.

∙ പിൻവലിക്കുമോ ‘അഫ്‌സ്പ?’

സായുധ സേനാ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക അധികാരം അഥവാ ‘അഫ്സ്പ’ അറിയാത്തവർപോലും മണിപ്പരിലെ ഇറോം ചാനു ശർമിളയെ അറിയും. അഫ്സ്പയ്ക്ക് എതിരെ ഇറോമിന്റെ പ്രതിഷേധം രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്പ്പെട്ടു. പ്രത്യേക അധികാരത്തിന്റെ മറവിൽ മണിപ്പൂരിൽ അസം റൈഫിൾസ് നടത്തിയ കൂട്ടക്കൊലയെ തുടർന്നായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. അന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഒരു സ്‌ത്രീ ഉൾപ്പെടെ 10 പേർ. ആ പ്രതിഷേധത്തിനു ശബ്ദമുണ്ടായിരുന്നില്ല, നിരാഹാരത്തോടെയായിരുന്ന സമരം. നിരാഹാരമിരുന്നത് ഏകദേശം ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട്. ഇറോമിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ദ്രവാഹാരം കഴിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. തുടർന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ മൂക്കിലൂടെ ദ്രാവകരൂപത്തിൽ ആഹാരം നൽകി. അഫ്സ്പ പിൻവലിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഇറോമിന്റെ ആവശ്യമെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ ചേരുമെന്ന പ്രഖാപനത്തോടെയായിരുന്നു സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. പിന്നീടവർ ഒറ്റപ്പെട്ടുവെന്നത് മറ്റൊരു ചരിത്രം. 2017ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇബോബി സിങ്ങിന് എതിരെ മത്സരിച്ച ഇറോമിന് ലഭിച്ചത് കേവലം 90 വോട്ട്. അതോടെ രാഷ്ട്രീയവും മണിപ്പൂരും വിട്ടു അവർ.

ഇറോം ചാനു ശർമിള

വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ കലാപങ്ങളിൽ അധികവും, ഏറ്റവും കിരാതമായ അഫ്സ്പയ്ക്ക് എതിരെയാണെന്നാണ് അന്നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. നാഗാ ഹി‍ൽസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നബാധിത മേഖലകളിലേക്കായി 1958ലാണ് സായുധ സേനവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക അധികാരം നൽകുന്ന നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്. മണിപ്പൂരിൽ 1980ൽ അഫ്സ്പ നിലവിൽ വന്നു. അഫ്സ്പയ്ക്കു കീഴിൽ സായുധ സേന നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ കേന്ദ്രാനുമതി കൂടാതെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാവില്ല. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ വെടിവയ്ക്കാനും അഫ്സ്പ അധികാരം നൽകുന്നു.

എന്നാൽ, വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അയവു വന്നതോടെ ഭാഗികമായി അഫ്സ്പ പിൻവലിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ 2022 മാർച്ചിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അസമിലെ 23 ജില്ലകളിൽനിന്നു പൂർണമായും ഒരു ജില്ലയിൽനിന്ന് ഭാഗികമായും അന്ന് അഫ്സ്പ പിൻവലിച്ചു. മണിപ്പൂരിലെ ആറു ജില്ലകളിലെ 15 പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽനിന്നും നാഗാലാൻഡിലെ ഏഴ് ജില്ലകളിലെ 15 പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽനിന്നും നിയമം പിൻവലിച്ചു. വടക്കുകിഴക്കന്‍ മേഖലയിൽനിന്ന് പൂർണമായും അഫ്സ്പ പിൻവലിക്കുമെന്ന് 2022 എപ്രിലിൽ അസം സന്ദർശനത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും വ്യക്തമാക്കി. പ്രശ്നബാധിതമായി തുടരുന്ന നാഗാലാൻഡിലെ ഒൻപത് ജില്ലകളിലും അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ മൂന്ന് ജില്ലകളിലും 2023 മാർച്ച് 30 വരെ അഫ്സ്പ തുടരാനാണു തീരുമാനം. എന്നാൽ, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കെങ്കിൽ എന്നന്നേക്കുമായി അഫ്സ്പ യാത്ര പറയാനും അധികം താമസിക്കില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

