തരൂരിന് വോട്ടു ചെയ്ത ആയിരം പേർ ബിജെപിയിലേക്ക് വരും: അസം മുഖ്യമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആയിരം കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധികൾ ബിജെപിയിൽ ചേരുമെന്ന പ്രതീക്ഷ പങ്കുവച്ച് അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ദ ബിശ്വ ശർമ. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശശി തരൂരിന് വോട്ട് ചെയ്ത കോൺഗ്രസുകാരെ ഉന്നമിട്ടാണ് പ്രതികരണം. കോൺഗ്രസിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ജനാധിപത്യവാദികൾ തരൂരിന് വോട്ടുചെയ്തവർ ആണെന്നും ശർമ പറഞ്ഞു.

‘ശശി തരൂരിന് വോട്ടുചെയ്ത ആയിരം പേർ ഉടൻ തന്നെ ബിജെപിയിലേക്ക് വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം അവർ മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസിലെ ജനാധിപത്യവാദികൾ. അവർ ബിജെപിയിലേക്ക് വരും. കോൺഗ്രസിൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒത്തുകളിയായിരുന്നു. വോട്ടുകള്‍ എണ്ണുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവർ ഫലം അറിയുകയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.’- ഹിമന്ദ ശർമ പറഞ്ഞു.

English Summary: Expect those who voted for Tharoor in Cong prez polls to join BJP: Himanta Sarma