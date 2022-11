മരിച്ചു പോയ പിതാവിനെ തിരികെ വേണം; നരബലിക്ക് പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ തട്ടിയെടുത്ത് യുവതി

ന്യൂഡൽഹി∙ മരിച്ചു പോയ പിതാവിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനായി നവജാത ശിശുവിനെ ബലികൊടുക്കാനൊരുങ്ങി യുവതി. സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡൽഹിയിലെ കൈലാഷ് മേഖലയിലാണ് സംഭവം. പൊലീസിന്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു. നരബലിക്കു ശ്രമിച്ച സ്ത്രീയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

നരബലി നൽകുന്നതിനായി യുവതി രണ്ടു മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ പൊലീസ് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തിയത് രക്ഷയായി. മരിച്ചു പോയ പിതാവിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാമെന്ന വിശ്വാസമാണ് തന്നെ നരബലിക്കു പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് യുവതി പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞു.



English Summary: Woman Kidnaps 2-month-old, Tries to 'Sacrifice' it to 'Revive Dad'