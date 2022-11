ഒപ്പിടുന്നതല്ലേ മര്യാദയെന്ന് ബിന്ദു; ബില്ലിന് നിയമ തടസമില്ലെന്ന് രാജീവ്

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തെ 14 സർവകലാശാലകളിലെ ചാൻലസർ പദവിയിൽനിന്നും ഗവർണറെ നീക്കാനുള്ള ഓർഡിനൻസ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അയച്ചതിൽ പ്രതികരണവുമായി മന്ത്രിമാർ. ഓർഡിനൻസ് സർക്കാർ അയച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഗവർണർ ഒപ്പിടുന്നതല്ലേ മര്യാദയെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദു ചോദിച്ചു. ഓർഡിനൻസ് ഗവർണർ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയച്ചാൽ അപ്പോൾ നോക്കാമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



എന്നാൽ, ഓർഡിനൻസ് എവിടെ പരിഗണനയിലായാലും ബിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ നിയമ തടസമില്ലെന്ന് മന്ത്രി പി.രാജീവ് പറഞ്ഞു. നിയമസഭ വിളിച്ചാൽ ഓർഡിനൻസ് ഇല്ലാതെയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗവർണർ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് വിമർശിച്ച വി.ശിവൻകുട്ടി, ഗവർണറുടെ ചാൻസലര്‍ പദവി മാറ്റുന്നതിൽ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ബിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, നിയമസഭാ സമ്മേളനം അടുത്തമാസം ചേരുമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

English Summary: Minister's reaction on Ordinance to remove Governor as Chancellor