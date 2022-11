നടുറോഡിൽ മർദനം: പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും പിടിക്കാതെ പൊലീസ്; അനാസ്ഥയെന്ന് പ്രദീപ്

തിരുവനന്തപുരം∙ നീറമണ്‍കരയില്‍ ട്രാഫിക് സിഗ്നലില്‍ ഹോണ്‍മുഴക്കിയെന്നാരോപിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരനെ നടുറോഡില്‍ മര്‍ദിച്ചതില്‍ ഇതുവരെയും പ്രതികളെ പിടികൂടാതെ പൊലീസ്. പ്രതികളെ തിരയുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസ് വിശദീകരണം. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ കുഞ്ചാലുംമൂട് സ്വദേശികളായ അഷ്ക്കറും അനീഷുമാണ് പ്രതികളെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രതികളെ പിടിക്കാത്തത് പൊലീസ് അനാസ്ഥയെന്ന് മര്‍ദനമേറ്റ പ്രദീപ് പറഞ്ഞു.



ബൈക്ക് യാത്രക്കാരായ രണ്ടു യുവാക്കളാണ്, ജോലി കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയ പ്രദീപിനെ ചൊവ്വാഴ്ച മർദിച്ചത്. പ്രതികളായ അഷ്കറും അനീഷും ഒളിവിലെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ബൈക്കിൽ ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കാതെ സിഗ്നൽ കാത്തുനിന്ന യുവാക്കൾ, ഹോൺ മുഴക്കിയത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാണ് പ്രദീപിനെ മർദിച്ചത്. താനല്ല ഹോൺ മുഴക്കിയതെന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലും യുവാക്കൾ പ്രദീപിനെ ബൈക്കിൽനിന്ന് വലിച്ച് താഴെയിട്ടു മർദിച്ചു. പിന്നീട് യുവാക്കൾ കടന്നുകളഞ്ഞു. തലയ്ക്കു പരുക്കേറ്റ പ്രദീപിനെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കരമന പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ആദ്യം കേസെടുക്കാൻ തയാറായില്ലെന്ന് പ്രദീപ് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് പ്രദീപ് തന്നെയാണു തൊട്ടടുത്തുള്ള കടയിൽനിന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് പൊലീസിനു കൈമാറിയത്.

കേസിൽ പ്രതികളുടെ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാനുള്ള നടപടികൾ മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനിടയിൽ പൊതുസ്ഥലത്ത് നടുറോഡിൽ വാഹനം നിർത്തി ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിനാണ്‌ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നത്. മറ്റ് വാഹനയാത്രക്കാർക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും യാത്രക്കാരനോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറുകയും റോഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അസൗകര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തതിനാലാണ് നടപടി. പ്രതികളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ പൊലീസിനോട് മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് അഭ്യർഥിച്ചു.

English Summary: Police not taking action in attack case, says victim Govt Employee Pradeep