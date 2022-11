ട്രംപിന്റെ സ്വപ്നം തല്ലിക്കെടുത്തി ഡിസാന്റിസ്; ബൈഡന്റെ ഉറക്കംകെടുത്താൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻസ്

നിർണായകമായ അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കൻ വോട്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നു ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും സെനറ്റിന്റെയും ഹൗസിന്റെയും നിയന്ത്രണം ആർക്കായിരിക്കും എന്ന അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ നേരത്തേ കരുതിയിരുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു കാണാം. ഡമോക്രാറ്റുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ 49 സീറ്റുകൾ വീതമാണ് സെനറ്റിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയും ഡമോക്രാറ്റുകളും വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹൗസ് ഓഫ് കോൺഗ്രസിന്റെ നിയന്ത്രണം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ 218 സീറ്റിലെത്തണമെന്നിരിക്കെ 211 സീറ്റുകളാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ഇതുവരെ നേടിയിട്ടുള്ളത്. 201 സീറ്റുമായി ഡമോക്രാറ്റുകളും തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളാണ് ഇത്തവണത്തെ യുഎസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിച്ചത്? തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം എങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കയിലും രാജ്യാന്തര വിഷയങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നത്? യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനു കഠിനമായിരിക്കുമോ ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര? യുഎസ് സർക്കാരിലെ സീനിയർ എക്സിക്യുട്ടീവായ ഫാ. അലക്സാണ്ടർ ജെ. കുര്യന്‍ വിശദമാക്കുന്നു...

ഫാ. അലക്സാണ്ടർ ജെ.കുര്യൻ

∙ വിഷയങ്ങളിൽ ഗർഭച്ഛിദ്രം, സമ്പദ്‍വ്യവവസ്ഥ...

അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലത്തെ നിർണയിച്ച പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നു നോക്കാം:

1. അമേരിക്കന്‍ സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു വോട്ടർമാരുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലൊന്ന്. പത്തിൽ എട്ട് (79 ശതമാനം) റജിസ്റ്റേഡ് വോട്ടർമാരും പറഞ്ഞത്, ആർക്ക് വോട്ടു ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥ നിർണായക കാര്യമാണ് എന്നാണ്.

2. ഗർഭച്ഛിദ്രം ഭരണഘടനാ അവകാശമാക്കിയ 1973-ലെ വിധി മറികടന്ന് അടുത്തിടെയുണ്ടായ സുപ്രീം കോടതി വിധിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിച്ച പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ്. 60 ശതമാനം വോട്ടർമാരും ഇതൊരു പ്രധാന വിഷയമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരാണ്.

ഗർഭച്ഛിദ്രത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവര്‍ യുഎസിൽ നടത്തിയ പ്രകടനത്തിൽനിന്ന്. ഫയല്‍ ചിത്രം: JUAN MABROMATA / AFP

അബോർഷൻ വിഷയം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന അഭിപ്രായം ‍ഡമോക്രാറ്റുകളെ പിന്താങ്ങുന്ന വോട്ടർമാരിൽ വർധിച്ചതായും കാണാം. വിഷയം പ്രധാനമാണെന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ 46 ശതമാനം പേർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റിൽ അത് 71 ശതമാനമായും വോട്ടെടുപ്പിന് മുമ്പ് 73 ശതമാനമായും വർധിച്ചു. 39 ശതമാനം റിപ്പബ്ലിക്കൻ വോട്ടർമാരും ഒക്ടോബറിൽ പ്രതികരിച്ചത് തങ്ങളുടെ വോട്ട് നിർണയിക്കുന്നതിൽ അബോർഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് എന്നാണ്. മാർച്ചിൽ ഇത് 40 ശതമാനവും ഒാഗസ്റ്റിൽ 41 ശതമാനവുമായി.

റിപ്പബ്ലിക്കൻ വോട്ടര്‍മാരെ സംബന്ധിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു വിഷയങ്ങളായിരുന്നു കുടിയേറ്റവും (76%) ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും (74%). അതേ സമയം ഡമോക്രാറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ രണ്ടു വിഷയങ്ങളും യഥാക്രമം 36 ശതമാനം, 45 ശതമാനം എന്ന തോതിലേ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അമേരിക്കൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ഡമോക്രാറ്റ് വോട്ടർമാരിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതും കാണാം. 80 ശതമാനം വോട്ടർമാരും പറഞ്ഞത് തങ്ങളുടെ വോട്ട് നിർണയിക്കുന്നതിൽ ഇതൊരു പ്രധാന വിഷയമാണ് എന്നാണ്. അതുപോലെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം (79%), അബോർഷൻ (75%) എന്നിവയും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു.

ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനെതിരെ നിലകൊള്ളുന്നവര്‍ യുഎസ് സുപ്രീംകോടതിക്കു മുന്നിൽ പ്ലക്കാർഡുകളുമായി. 2022 ജൂൺ 24ലെ ചിത്രം: OLIVIER DOULIERY / AFP

അമേരിക്കൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാവി തങ്ങളുടെ വോട്ട് നിർണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന ഘടകമാണെന്ന് കരുതുന്നതിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ വോട്ടർമാരും കുറവല്ല – 70%. അതേ സമയം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം (42%) ഗർഭച്ഛിദ്രം (39%) തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ അവരത്ര ആകുലരല്ല. അതുപോലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂന്നിൽ രണ്ട് (68%) ഡമോക്രാറ്റുകൾക്കും പ്രധാന വിഷയമാകുമ്പോൾ റിപ്പബ്ലിക്കൻ വോട്ടർമാരിലെ ഒൻപതു ശതമാനത്തിനു മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആകുലതയുള്ളൂ.

∙ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പൊരുതി ഇരു പാർട്ടികളും

ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തുവന്ന അരിസോണ സംസ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള ഫലം ഡമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമായതോടെ സെനറ്റിൽ 49 സീറ്റുകൾ വീതം ഇരു പാർട്ടികളും നേടിയിരിക്കുകയാണ്. മുൻ ബഹിരാകാശ യാത്രികൻ കൂടിയായ ഡമോക്രാറ്റ് സ്ഥാനാർഥി മാർക്ക് കെല്ലിയാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥി ബ്ലേക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സിനെ തോൽപ്പിച്ചത്. ഇനി പുറത്തു വരാനുള്ള ഫലങ്ങൾ നെവാഡയിലേതും ജോർജിയയിലേതുമാണ്. ഇതിൽ ജോർജിയ സംസ്ഥാനത്ത് സെനറ്റിലേക്കുള്ള ഡമോക്രാറ്റ് സ്ഥാനാർഥി റാഫൽ വാർനോക്കിനും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ഹെൽഷൽ വോക്കറിനും വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ 50 ശതമാനത്തിലധികം വോട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ‍ഡിസംബർ ആറിന് റൺ ഓഫ് നടക്കേണ്ടി വരും. നെവാഡയിലെ വോട്ടണ്ണെൽ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ജോര്‍ജിയയിലോ നെവാഡയിലോ വിജയിച്ചാൽ ഇരു കൂട്ടർക്കും 50 സീറ്റ് വീതമാകും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റിന് കാസ്റ്റിങ് വോട്ട് ചെയ്യാം. ഡമോക്രാറ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജോ ബൈഡനാണ് പ്രസിഡന്റ് എന്നതുകൊണ്ട് സെനറ്റിന്റെ നിയന്ത്രണം അതുവഴി ഡമോക്രാറ്റുകൾക്ക് ലഭിക്കും.

ഇപ്പോൾ 211 സീറ്റുകളിൽ മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക്കന്മാർ 218 സീറ്റുകൾ നേടി ഹൗസിന്റെ നിയന്ത്രണം പിടിക്കുമോ എന്നതാണ് ഏവരും ഉറ്റു നോക്കുന്നത്. ഡമോക്രാറ്റുകള്‍ 201 സീറ്റുകളിലും വിജയിച്ചു നിൽക്കുന്നു. നേരിയ വ്യത്യാസത്തിനാണെങ്കിൽ പോലും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് ഹൗസിന്റെ നിയന്ത്രണം കിട്ടിയാൽ ഡമോക്രാറ്റ് നേതാവും പ്രസിഡ‍ന്റുമായ ജോ ബൈഡന്റെ അടുത്ത രണ്ടു വർഷം വിഷമം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും എന്നു തന്നെ പറയാം. ബില്ലുകൾ തടഞ്ഞും രാഷ്ട്രീയമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുമൊക്കെ ബൈഡന്റെ ഉറക്കം കെടുത്താനും റിപ്പബ്ലിക്കന്മാർക്കു സാധിക്കും.

രാജ്യത്തെങ്ങും ‘ചുവന്ന തരംഗം’ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിടത്താണ് ഡമോക്രാറ്റുകളുടെ ‘നീല’യും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മോശമല്ലാത്ത പ്രകടനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യം മുഴുവൻ ഏറെ ശ്രദ്ധിച്ച, പ്രധാനപ്പെട്ട പെൻസില്‍വാനിയ സെനറ്റ് സീറ്റ് ഡമോക്രാറ്റുകളാണ് വിജയിച്ചത്. നിലവിൽ 50 വീതമാണ് സെനറ്റിലെ സീറ്റുനില. ഇനി, ജോർജിയ, നെവാഡ എന്നീ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഫലമായിരിക്കും സെനറ്റിൽ ആർക്കാണ് നിയന്ത്രണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക എന്ന് സിബിഎസ് ന്യൂസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

‘‘ഇത് ജനാധിപത്യത്തിന് നല്ല ദിവസമാണ്, അതുപോലെ അമേരിക്കയ്ക്കും നല്ല ദിനമാണ്’’ എന്നായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് ബുധനാഴ്ച ബൈഡന്‍ പ്രതികരിച്ചത്. ‘‘കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മുെട ജനാധിപത്യം ഏറെ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നേരിട്ടു. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ വോട്ടിലൂടെ അമേരിക്കൻ ജനത ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ജനാധിപത്യമാണെന്ന്’’, എന്നും ബൈഡന്‍ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നെവാഡയിൽ ഇരുകക്ഷികളും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിലാണ്. ഇതുപോലെത്തന്നെയായിരിക്കും വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെനറ്റിലെ അവസ്ഥയും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. അലാസ്കയിലെ സെനറ്റ് സീറ്റിലേക്കും അനിശ്ചിതാവസ്ഥ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ടു സ്ഥാനാർഥികളും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലേത് ആയതിനാൽ ഫലം വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കില്ല.

ഫ്ലോറിഡ അടക്കം തൂത്തുവാരുന്ന പ്രകടനമാണ് ‘ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് പാർട്ടി’ കാഴ്ചവച്ചത്. ഗവർണർ റോൺ ‍ഡിസാന്റിസും സെനറ്റർ മാർക്കോ റൂബിയോയും വിജയിച്ചത് ലാറ്റിനമേരിക്കൻ വംശജരുടെയുൾപ്പെടെ വൻ പിന്തുണ നേടിയാണ്. 2020 മുതലാണ് ഈ വോട്ടുകൾ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പക്ഷത്തേക്കു ചാഞ്ഞത്. ഹൗസിന്റെ നിയന്ത്രണം റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി കുറഞ്ഞത് 218 സീറ്റുകൾ പിടിക്കുമെന്നു തന്നെയാണ് ഞാൻ കണക്കുകൂട്ടുന്നതും. ഹൗസും സെനറ്റും നഷ്ടപ്പെടുക എന്നത് ഡമോക്രാറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ കുഴപ്പം പിടിച്ച ഒന്നു തന്നെയായിരിക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. 2022 ൽ നേടിയ വിജയത്തോടെ ഗവർണർ സാന്റിസ് തന്നെയായിരിക്കും 2024 ലെ യുഎസ് പ്രസിഡ‍ന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥിയാകാൻ സാധ്യത. ഡ‍ോണൾഡ‍് ട്രംപ് വീണ്ടും പ്രസിഡന്റാകാൻ മത്സരിക്കുന്നതിെന അനുകൂലിക്കുന്നവർ വെറും 35 ശതമാനമേ ഉള്ളൂ‍‌.

∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രം

യുഎസിലെ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയെല്ലാമായിരിക്കും വിവിധ കാര്യങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുക എന്നും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ‍ഡമോക്രാറ്റുകൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്ന ഹൗസ് ഇനി ഇതേ നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാര്‍ട്ടിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായേക്കാം. സെനറ്റ് ‍ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്കും പോകാം. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കൊണ്ടു തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ നയങ്ങളിലും മാറ്റം വരാം– ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ നയങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമുണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു മേഖല രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശകാര്യമാണ്. കുറേ ദശകങ്ങളായി ഡമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കന്മാരുമായുള്ള ഭിന്നിപ്പ് ശക്തമാണെങ്കിലും രണ്ട് കൂട്ടരും അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ യോജിപ്പിലാണ് എന്നു കാണാം.

1) ചൈനാ നയം: ഡോണൾഡ‍് ട്രംപ് പ്രസി‍ഡന്റായിരുന്നപ്പോഴാണ് ചൈനാ നയം കൂടുതൽ തീവ്രമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമാകട്ടെ, പൂർണമായും സാമ്പത്തികനിലയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതുമായിരുന്നു. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൽ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ ചില എതിർപ്പുകൾ ഉയർന്നെങ്കിലും അത് ഗുരുതരമായില്ല. റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതാക്കൾ പൊതുവെ ചുങ്കമില്ലാതെ കച്ചവടം നടത്തുന്ന സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരത്തിന്റെ വക്താക്കളാണെങ്കിലും ട്രംപിന്റെ നടപടി പിന്തുടരുന്നതിൽ പിന്നീട് വന്ന ബൈ‍ഡൻ ഭരണകൂടത്തിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ടായില്ല. അതായത്, രണ്ടു പാർട്ടികളും ചൈനയുടെ കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയുള്ളവരാണ്. അതാകട്ടെ, അമേരിക്കയിലെ പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്താനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. 2006–ൽ 29 ശതമാനം പേരായിരുന്നു ചൈനയോട് താത്പര്യമില്ലാത്തതായി ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ട്രംപ് ഭരണത്തിന്റെ ആദ്യ വർഷം തന്നെ ഇത് 47 ശതമാനമായി ഉയർന്നിരുന്നു.

നിലവിൽ അഞ്ചിൽ നാല് അമേരിക്കക്കാരും ചൈനയോട് താത്പര്യമുള്ളവരല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചൈനയെ‌ നേരിടുക എന്നത് നയരൂപീകരണം നടത്തുന്നവർക്കും വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന കാര്യമാണ്. ചൈനയെ നേരിടുന്നതിൽ ട്രംപ് തുടങ്ങിവച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടുമുക്കാലും പിന്തുടരുകയാണ് ബൈഡൻ ചെയ്യുന്നതും. അത് മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വ്യവസായ നയത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ചൈന–അമേരിക്ക ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും തായ്‍വാന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അതാണു സ്ഥിതി.

ജോ ബൈഡൻ. ചിത്രം: Drew Angerer/Getty Images/AFP

2) റഷ്യ, യുക്രെയ്ന്‍ – ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തായിരിക്കും അമേരിക്കൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന മാറ്റമെന്നത് പ്രധാനമായിരിക്കും. കാരണം, റഷ്യ യുക്രെയ്നെ ആക്രമിച്ച ഫെബ്രുവരി മുതൽ അമേരിക്ക യുക്രെയ്നിന് ഒപ്പമുണ്ട്. 6600 കോടി ഡോളറിന്റെ സഹായം ഉടനടി എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയോടെ നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയിൽ 4000 കോടിയുടെ സഹായം കൂടി അനുവദിക്കാനുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ ഹൗസിൽ റിപ്പബ്ലിക്കന്മാരിലെ നാലിലൊന്ന് പേലും സെനറ്റിലെ അഞ്ചിലൊന്നു പേരും എതിർപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. എന്തിനാണ് അനാവശ്യമായി അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ പോക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഡോളർ എടുത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന ട്രംപ് നയമാണ് അവർ പിന്തുടർന്നത്. യുക്രെയ്നിനു കൊടുക്കുന്ന സഹായം സംബന്ധിച്ച് റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങളിൽ എതിർപ്പ് കൂടിയും വരുന്നുണ്ട്. റിപ്പബ്ലിക്കന്മാർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയാൽ അടുത്ത സ്പീക്കറാകുമെന്ന് കരുതുന്ന കെവിൻ മക്‌കാർത്തി പറഞ്ഞത്, അമേരിക്ക ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ വക്കിലിരിക്കുമ്പോൾ യുക്രെയ്നിന് ‘ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക്’ ഒപ്പിട്ടു കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്തണം എന്നാണ്. യുക്രെയ്ൻ സഹായം ഇനി തുടരുന്ന കാര്യത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യാപകമായ എതിർപ്പ് ഉയരുന്നുമുണ്ട്.

എന്നാൽ യുക്രെയ്ന‍ിന് പിന്തുണ നൽകുന്നവർക്കും സ്വാധീനമേറെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ പരിഹരിക്കും എന്നതായിരിക്കും സ്പീക്കർ നേരിടാൻ പോകുന്ന പ്രധാന പ്രതിസന്ധി. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കാർക്കിടയിൽ ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വരികയും സ്പീക്കറും ഈ പാർട്ടിക്കാരനായിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ സംഭവിക്കാനിടയുള്ള സാഹചര്യമാണിത്. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയും മേൽനോട്ടത്തോടെയുമല്ലാമായിരിക്കും ഫണ്ട് അനുവദിക്കുക. എങ്കിലും ഇത് വിഷമകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പാർട്ടികളെ എത്തിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. ചൈനയും റഷ്യയും മാത്രമല്ല, ഇറാനും അമേരിക്ക കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട പട്ടികയിലുണ്ട്.

