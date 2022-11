വിധികർത്താവ് ആകാനില്ല; തീരുമാനം ഓർഡിനൻസ് പരിശോധിച്ച ശേഷം: ഗവർണർ

ന്യൂഡൽഹി∙ സംസ്ഥാനത്തെ 14 സർവകലാശാലകളുടെയും ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തുനിന്നു ഗവർണറെ നീക്കുന്നതിനുള്ള ഓർഡിനൻസ് രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയയ്ക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. സര്‍ക്കാര്‍, തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെങ്കിൽ വിധികർത്താവാകാനില്ലെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ പറഞ്ഞു. ‘‘ഓർഡിനൻസ് പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമേ തീരുമാനം എടുക്കൂ. ഓർഡിനൻസ് തനിക്ക് മുൻപിലേക്ക് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. നിയമപരമായി നീങ്ങാനാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു’’– ഗവർണർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തുനിന്നു ഗവർണറെ നീക്കുന്നതിനുള്ള ഓർഡിനൻസ് സർക്കാർ ഇന്നലെ രാജ്ഭവന് കൈമാറിയിരുന്നു. ഇന്നലെ ഗവർണർ കൊച്ചിയിലേക്കു തിരിച്ചതിനു പിന്നാലെ രാവിലെ 11നാണ് ഓർഡിനൻസ് രാജ്ഭവനിലെത്തിച്ചത്. സാധാരണ, മന്ത്രിസഭ പാസാക്കുന്നതിന്റെ പിറ്റേന്നു തന്നെ ഓർഡിനൻസ് എത്തിക്കാറുണ്ട്. ഇക്കുറി മൂന്നാം നാളാണ് ഫയൽ എത്തിച്ചത്. കൊച്ചി വഴി ഡൽഹിക്കു പോയ ഗവർണർ ഇനി 20 നേ മടങ്ങി വരൂ.

ഗവർണർ എന്തു തീരുമാനമെടുത്താലും അടുത്ത മാസമാദ്യം നിയമസഭ ചേർന്ന് ഇതേ ഓർഡിനൻസ് ബില്ലായി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ, ഓർഡിനൻസ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കെ നിയമസഭയിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാകുമോ എന്ന നിയമപ്രശ്നം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ മുൻപുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു നിയമവകുപ്പു സർക്കാരിനെ ധരിപ്പിച്ചു.

ഗവർണറുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെ ബിൽ പാസാക്കാമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുമ്പോഴും ആകാം എന്നാണു സർക്കാർ നിലപാട്. ഗവർണറെയും രാഷ്ട്രപതിയെയും മറികടന്നു നിയമസഭയിൽ ബിൽ കൊണ്ടുവന്നാലും അതു നിയമമാകണമെങ്കിൽ ഗവർണർ ഒപ്പിടേണ്ടതുണ്ട്. ഇതാണ് സർക്കാരിനെ കുരുക്കിലാക്കുന്നത്.

English Summary: Governor Arif Mohammad Khan on Ordinance to remove Governor as Chancellor