ഭരണഘടനാപരമായ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചു; ഓർഡിനൻസിൽ അവ്യക്തതയില്ല: എം.ബി.രാജേഷ്

കൊച്ചി ∙ സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തുനിന്നു ഗവർണറെ നീക്കുന്നതിനുള്ള ഓർഡിനൻസ് ഭരണഘടനാപരമെന്ന് മന്ത്രി എം.ബി.രാജേഷ്. സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാണെന്നും ഓര്‍ഡിനന്‍സില്‍ അവ്യക്തതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



‘‘ഭരണഘടനാപരമായ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് സർക്കാർ ഓർഡിനന്‍സ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരം സംബന്ധിച്ച് ഭരണഘടനയിൽ ഒരു അവ്യക്തതയും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഇതു അന്തർസംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല. കേന്ദ്ര നിയമത്തിനു എതിരായിട്ടുള്ളതല്ല. ഒരു അവ്യക്തതയും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്’’– രാജേഷ് പറഞ്ഞു.

